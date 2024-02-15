Польша будет обеспечивать транзит украинского зерна — представитель польского Минагро

Официальная Варшава будет в дальнейшем поддерживать Украину в транзите украинских агропродуктов по территории Польши и уже разрабатывает механизм для их лицензирования. С таким заявлением во время Forbes AgriFood выступил Адам Новак, заместитель государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши.
В Польше обещают, что транзит украинского зерна не остановится
По словам Адама Новака, его страна отдает себе отчет в том, насколько важным является экспорт агропродукции из Украины для мирового сообщества.
Однако он призвал не забывать, что Польша также остается крупным экспортером большинства агропродуктов: пшеницы, кукурузы, сахара, муки и фруктов.
Он также обратил внимание на то, что в последние месяцы 2023 года транзит украинского зерна и масла через Польшу составлял в среднем 320 тысяч тонн в месяц.
Как отметил Адам Новак, официальная Варшава активно ищет приемлемый для всех способ обеспечения сложного импорта агропродукции из Украины.
По его словам, совместно с украинскими экспертами Польша разрабатывает механизм лицензирования украинской агропродукции.
Что важно понимать, уже скоро переговоры перейдут на политический уровень.
Власти Польши пытаются договориться с протестующими
Адам Новак официально подтвердил, что польское правительство уже проводит интенсивные переговоры с протестующими, вновь заблокировавшими польско-украинскую границу.
Официальная Варшава будет настаивать на продлении ограничительных торговых мер на украинское зерно до июня 2025 года.
По словам Новака, возможным вариантом сотрудничества он считает область переработки украинской продукции на польских заводах и последующего экспорта.
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