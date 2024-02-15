Польша будет обеспечивать транзит украинского зерна — представитель польского Минагро

Официальная Варшава будет в дальнейшем поддерживать Украину в транзите украинских агропродуктов по территории Польши и уже разрабатывает механизм для их лицензирования. С таким заявлением во время Forbes AgriFood выступил Адам Новак, заместитель государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши.

В Польше обещают, что транзит украинского зерна не остановится

По словам Адама Новака, его страна отдает себе отчет в том, насколько важным является экспорт агропродукции из Украины для мирового сообщества.

Однако он призвал не забывать, что Польша также остается крупным экспортером большинства агропродуктов: пшеницы, кукурузы, сахара, муки и фруктов.

Изменение логистических путей из-за нападения РФ и либерализация торговли между ЕС и Украиной привели к росту импорта некоторых украинских агропродуктов в Польшу, и это повлекло за собой конфликт. Польша была вынуждена ввести определенные ограничения на импорт отдельных украинских товаров Адам Новак Заместитель государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши

Он также обратил внимание на то, что в последние месяцы 2023 года транзит украинского зерна и масла через Польшу составлял в среднем 320 тысяч тонн в месяц.

Как отметил Адам Новак, официальная Варшава активно ищет приемлемый для всех способ обеспечения сложного импорта агропродукции из Украины.

По его словам, совместно с украинскими экспертами Польша разрабатывает механизм лицензирования украинской агропродукции.

Что важно понимать, уже скоро переговоры перейдут на политический уровень.

Власти Польши пытаются договориться с протестующими

Адам Новак официально подтвердил, что польское правительство уже проводит интенсивные переговоры с протестующими, вновь заблокировавшими польско-украинскую границу.

Официальная Варшава будет настаивать на продлении ограничительных торговых мер на украинское зерно до июня 2025 года.

Я убежден, что агропродовольственный сектор Украины и Польши и дальше будут плодотворно сотрудничать, а также конкурировать между собой, – заявил заместитель государственного секретаря Министерства сельского хозяйства и сельского развития Польши. Поделиться

По словам Новака, возможным вариантом сотрудничества он считает область переработки украинской продукции на польских заводах и последующего экспорта.