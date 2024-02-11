Украина и Польша откроют на границе новый ПП "Нижанковичи — Мальховичи"
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Экономика
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Украина и Польша откроют на границе новый ПП "Нижанковичи — Мальховичи"

Максим Козицкий / Львовская ОВА
ПП
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На украино-польской границе появится новый пункт пропуска, который начали строить еще до начала полномасштабной войны с Россией.

На границе Украины и Польши появится еще один пункт пропуска

Международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" планируют пустить в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев.

Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в Facebook.

Строительство пункта пропуска было начато в 2021 году.

Сегодня с новоназначенной главой Подкарпатского воеводства госпожой Терезой Кубас-Гуль осмотрели ход работ на будущем автомобильном пункте пропуска. Сейчас он уже на завершающем этапе.

Максим Козицкий

Максим Козицкий

Глава Львовской ОГА

В обладминистрации также отметили, что рассматривают дополнение пунктов пропуска дополнительным железнодорожным сообщением и пешеходным.

Кроме того, рассматривали вопрос о создании пункта пропуска "Лопушанка - Михновец", который улучшит сообщение между Польшей и Украиной, разгрузит другие пункты пропуска, будет содействовать сотрудничеству людей, живущих в приграничных городах и селах и развитию туризма.

К этому вопросу обещают вернуться позже.

Забастовка польских фермеров: что известно

Польские фермеры закончили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика" утром 10 февраля.

В ГНСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокировки границы в 11:30.

Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков.

Ранее в эфире телемарафона представитель ГНСУ Андрей Демченко отмечал, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 автомобилей.

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