Украина и Польша откроют на границе новый ПП "Нижанковичи — Мальховичи"

На украино-польской границе появится новый пункт пропуска, который начали строить еще до начала полномасштабной войны с Россией.
На границе Украины и Польши появится еще один пункт пропуска
Международный автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи" планируют пустить в эксплуатацию в течение следующих шести месяцев.
Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в Facebook.
Строительство пункта пропуска было начато в 2021 году.
В обладминистрации также отметили, что рассматривают дополнение пунктов пропуска дополнительным железнодорожным сообщением и пешеходным.
Кроме того, рассматривали вопрос о создании пункта пропуска "Лопушанка - Михновец", который улучшит сообщение между Польшей и Украиной, разгрузит другие пункты пропуска, будет содействовать сотрудничеству людей, живущих в приграничных городах и селах и развитию туризма.
К этому вопросу обещают вернуться позже.
Забастовка польских фермеров: что известно
Польские фермеры закончили блокаду пункта пропуска "Шегини-Медика" утром 10 февраля.
В ГНСУ отмечают, что польские пограничники передали информацию о завершении блокировки границы в 11:30.
Въезда в Украину ожидают 220 грузовиков.
Ранее в эфире телемарафона представитель ГНСУ Андрей Демченко отмечал, что на границе с Польшей на трех пунктах пропуска находятся около 1300 автомобилей.
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