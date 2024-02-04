Польша предупредила о "незапланированных военных действиях" вдоль границ с РФ и Беларусью
Категория
Мир
Дата публикации

Польша предупредила о "незапланированных военных действиях" вдоль границ с РФ и Беларусью

Польша
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Источник:  online.ua

Польша выдала навигационное предупреждение гражданским пользователям воздушного пространства о возможной активизации военной авиации вдоль границы с Россией и Беларусью.

Предупреждение Польши для гражданской авиации

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Фото: dlapilota.pl

NOTAM выдали для предупреждения гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".

Навигационные предупреждения — незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности — рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве, — пояснили в оперативном командовании.

Угроза России для НАТО

Напомним, что в январе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал население готовиться к возможной войне с Россией.

Мы должны осознать, что то, что мы живем в мире, — это не гарантированный факт. Для этого мы (НАТО, — ред.) готовимся к конфликту с РФ. Но дискуссии гораздо шире. Это тоже промышленная база, а также люди, которые должны понимать, что они играют определенную роль.

Начальник Генштаба вооруженных сил Румынии генерал Георгице Влад считает, что румынское население должно принять меры, чтобы быть готовым к возможному расширению российской агрессии за пределы Украины.

Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что общество страны должно готовиться к войне с Россией.

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