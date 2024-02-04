Польша предупредила о "незапланированных военных действиях" вдоль границ с РФ и Беларусью

Польша выдала навигационное предупреждение гражданским пользователям воздушного пространства о возможной активизации военной авиации вдоль границы с Россией и Беларусью.
Предупреждение Польши для гражданской авиации
Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.
NOTAM выдали для предупреждения гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".
Угроза России для НАТО
Напомним, что в январе глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр призвал население готовиться к возможной войне с Россией.
Начальник Генштаба вооруженных сил Румынии генерал Георгице Влад считает, что румынское население должно принять меры, чтобы быть готовым к возможному расширению российской агрессии за пределы Украины.
Главнокомандующий армией Нидерландов Мартин Вийнен заявил, что общество страны должно готовиться к войне с Россией.
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