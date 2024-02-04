Польша предупредила о "незапланированных военных действиях" вдоль границ с РФ и Беларусью

Польша выдала навигационное предупреждение гражданским пользователям воздушного пространства о возможной активизации военной авиации вдоль границы с Россией и Беларусью.

Предупреждение Польши для гражданской авиации

Оперативное командование видов Вооруженных сил Польши сообщило, что агентство аэронавигационных услуг выдало навигационное предупреждение (NOTAM), которое будет действовать с 5 февраля по 5 мая 2024 года.

Фото: dlapilota.pl

NOTAM выдали для предупреждения гражданских пользователей воздушного пространства о возможной повышенной активности военных самолетов в восточной части воздушного пространства Польши в ответ на "угрожающую ситуацию на восточной границе".

Навигационные предупреждения — незапланированная военная деятельность, связанная с обеспечением национальной безопасности — рутинное сообщение в случаях, когда необходимо обеспечить безопасность движения в польском воздушном пространстве, — пояснили в оперативном командовании. Поделиться

Informujemy, że opublikowane 02.02.2024 roku przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej @PANSA_PL ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej NOTAM N0604/2024, zostało opracowane i opublikowane w porozumieniu z Dowództwem Operacyjnym RSZ.



Komunikat ma na celu… pic.twitter.com/ChBuXjc2Jv — Dowództwo Operacyjne (@DowOperSZ) February 4, 2024

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