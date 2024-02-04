Польща попередила про "незаплановані військові дії" вздовж кордонів з РФ та Білоруссю

Польща видала навігаційне попередження цивільним користувачам повітряного простору про можливу активізацію військової авіації вздовж кордону з Росією та Білоруссю.
Попередження Польщі для цивільної авіації
Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.
NOTAM видали для попередження цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на "загрозливу ситуацію на східному кордоні".
Загроза Росії для НАТО
Нагадаємо, що у січні голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав населення готуватися до можливої війни з Росією.
Начальник Генштабу збройних сил Румунії генерал Георгіце Влад вважає, що румунське населення має вжити заходів, щоб бути готовим до можливого розширення російської агресії за межі України.
Також головнокомандувач армією Нідерландів Мартін Війнен заявив, що суспільство країни має готуватися до війни з Росією.
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