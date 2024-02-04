Польща попередила про "незаплановані військові дії" вздовж кордонів з РФ та Білоруссю
Категорія
Світ
Дата публікації

Польща попередила про "незаплановані військові дії" вздовж кордонів з РФ та Білоруссю

Польща
Read in English
Джерело:  online.ua

Польща видала навігаційне попередження цивільним користувачам повітряного простору про можливу активізацію військової авіації вздовж кордону з Росією та Білоруссю.

Попередження Польщі для цивільної авіації

Оперативне командування видів Збройних сил Польщі повідомило, що агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

Фото: dlapilota.pl

NOTAM видали для попередження цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на "загрозливу ситуацію на східному кордоні".

Навігаційні попередження — незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням національної безпеки — є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі, — пояснили в оперативному командуванні.

Загроза Росії для НАТО

Нагадаємо, що у січні голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер закликав населення готуватися до можливої війни з Росією.

Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо у мирі — це не гарантований факт. І тому ми (НАТО, — ред.) готуємося до конфлікту з РФ. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль.

Начальник Генштабу збройних сил Румунії генерал Георгіце Влад вважає, що румунське населення має вжити заходів, щоб бути готовим до можливого розширення російської агресії за межі України.

Також головнокомандувач армією Нідерландів Мартін Війнен заявив, що суспільство країни має готуватися до війни з Росією.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща підняла в небо F-16 через ракетну атаку РФ на Україну
F-16
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща підіймала у повітря літаки під час атаки РФ по Україні
літак
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
У НАТО обговорюють майбутнє блоку без лідерства США. Що відбувається
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим