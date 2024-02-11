Україна та Польща відкриють на кордоні новий ПП "Нижанковичі – Мальховичі"

На українсько-польському кордоні з'явиться новий пункт пропуску, який почали будувати ще до початку повномасштабної війни з Росією.
На кордоні України та Польщі з’явиться ще один пункт пропуску
Міжнародний автомобільний пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховичі" планують пустити в експлуатацію протягом наступних шести місяців.
Про це повідомив голова Львівської обласної державної адміністрації Максим Козицький у Facebook.
Будівництво пункту пропуску розпочали у 2021 році.
В обладміністрації також зазначили, що розглядають доповнення пунктів пропусків додатковим залізничним сполученням та пішохідним.
Окрім цього, розглядали питання про створення пункту пропуску "Лопушанка – Міхновець", який покращить сполучення між Польщею та Україною, розвантажить інші пункти пропуску, сприятиме співпраці людей, які живуть у прикордонних містах і селах та розвитку туризму.
До цього питання обіцяють повернутись пізніше.
Страйк польських фермерів: що відомо
Польські фермери закінчили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика" 10 лютого вранці.
В ДПСУ зазначають, що польські прикордонники передали інформацію про завершення блокування кордону о 11:30.
На вʼїзд в Україну очікують 220 вантажівок.
Раніше в ефірі телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що на кордоні з Польщею на трьох пунктах пропуску перебувають близько 1300 автомобілів.
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