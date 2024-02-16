Почему блокада границы с Украиной является серьезным ударом для Польши — ответ экспертов
Категория
Экономика
Дата публикации

Почему блокада границы с Украиной является серьезным ударом для Польши — ответ экспертов

ЦПД
блокада граници Украины
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Аналитики Центра противодействия дезинформации обращают внимание на то, что блокирование польскими перевозчиками границы с Украиной вредит прежде всего экономике Польши.

Польские перевозчики вредят экономке своей же страны

Эксперты напоминают, что именно Украина является крупнейшим торговым партнером Варшавы вне Евросоюза.

Что важно понимать, товарооборот Польши с Украиной больше, чем с Китаем.

Кроме того, указано, что в течение прошлого года экспорт польских товаров в Украину составил около 12 млрд долларов, а экспорт украинских товаров в Польшу – 4,7 млрд долларов. Это означает, что сальдо торговли однозначно в пользу Варшавы.

Центр противодействия дезинформации также отмечает, что именно Польша поставляет в Украину много товаров с высокой добавленной стоимостью.

Экспорт в Украину обеспечивает полякам более 100 тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. Кроме того, блокада наносит ощутимый ущерб сфере обслуживания Польши, которая за 3 месяца протестов потеряла более 10 млн дол.

По словам аналитиков из ЦПД, попытка польских перевозчиков избежать конкуренции с украинскими, блокируя границу, наносит ущерб польской международной торговле, рынку труда и бьет по сфере обслуживания.

Снятие блокады на границе является общим интересом как Украины, так и Польши.

Блока украинской границы. Последние новости

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры блокируют 5 пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях застряли около 1400 грузовиков.

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, речь идет о направлениях пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов.

Демченко также обратил внимание, что перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

Один это пункт пропуска Краковец, и по состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди. Это 1700 грузовиков, то есть самая большая очередь по всем направлениям на границе с Польшей.

Андрей Демченко

Андрей Демченко

Спикер Государственной пограничной службы Украины

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