По состоянию на утро 17 февраля польские протестующие блокируют движение грузовиков по 6 направлениям. В очередях на границе находится более 3 тыс. фур.

Ситуация на границе по состоянию на 17 февраля

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время в очереди на границе ожидает около 3,3 тысяч грузовиков.

Демченко напомнил, что 16 февраля польские протестующие также стали блокировать направление пункта пропуска "Краковец".

По состоянию на утро сегодня, в очередях по ту сторону границы, в направлении нашего государства, в совокупности по этим шести направлениям, находится около 3300 грузовых транспортов. Андрей Демченко

Он добавил, что также есть тысячи единиц фур, которые находятся в очереди на выезд из Украины. Но в этом случае, водителям не нужно физически находиться на границе и благодаря "еочереди" они могут находиться в более комфортных местах, ожидая пересечения границы.

Самая большая очередь на пункте пропуска "Краковец" — около 1600 грузовиков, а также по направлению пункта пропуска "Ягодин" — около 550 грузовиков.

"Шегини": за минувшие сутки границу пересекли 45 грузовиков, 25 из которых двигались в сторону Украины. Фактически границу в сторону нашей страны пересекал один грузовик в час.

"Ягодин": за сутки пересекли 140 грузовиков, из которых 108 в сторону Украины.

"Краковец":

"По "Краковцу" увидим чуть позже, вчера еще значительное количество грузовых транспортов могло пересечь границу. Кроме того, было определенное количество грузовых транспортов, которые находились за протестующими. Поэтому об интенсивности движения сможем говорить уже завтра (18 февраля, — ред.), когда увидим статистику за сегодняшний день, — объяснил Демченко. Поделиться

Протесты на украинской границе

16 февраля было заблокировано пять пунктов пропуска — "Ягодин", "Рава-Русская", "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". Впрочем, позже протестующие заблокировали и шестой пункт пропуска — "Краковец"

9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Организаторы акции по независимому профсоюзу фермеров «Солидарность» заявили, что блокировка дорог возле пунктов пропуска будет продолжаться в течение месяца, до 10 марта.

Более того, по данным Гостаможслужбы Украины, польские фермеры также заблокировали пункт пропуска "Хрубешув — Владимир-Волынский", где происходит перегрузка сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт.