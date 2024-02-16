Польские фермеры блокируют пять пунктов — какая ситуация на границе

По состоянию на утро 16 февраля польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях стоят 1400 грузовиков.

Польские фермеры блокируют пять пунктов

Это направления пунктов пропуска Ягодин, Рава-Русская, Шегини, Устилуг, Угринов, — сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. Поделиться

По его словам, с польской стороны в очередях стоят 1400 грузовиков, больше всего — напротив пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская. Наименьшее количество грузовиков напротив пунктов Устилуг и Угринов.

Демченко отметил, что перевозчики ищут направления пересечения границы на тех пунктах, где это возможно.

Один это пункт пропуска Краковец, и по состоянию на утро сегодня там тоже есть очереди. Это 1700 грузовиков, то есть самая большая очередь по всем направлениям на границе с Польшей. Андрей Демченко представитель Государственной пограничной службы Украины

Спикер ГНСУ Украины также сообщил, что очереди увеличиваются, а количество пересечения границы остается низким, особенно в направлении пункта Ягодин, где за последние сутки пересекли только 145 грузовиков в обоих направлениях, при том, что это направление может пропускать 1200-1400 грузовиков.

Но хуже ситуация по пункту Шегини, потому что за последние дни там только несколько десятков грузовиков пересекают границу в сутки, — рассказал он. Поделиться

Блокада украинской границы

9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Организаторы акции по независимому профсоюзу фермеров «Солидарность» заявили, что блокировка дорог возле пунктов пропуска будет продолжаться в течение месяца, до 10 марта.

Более того, по данным Гостаможслужбы Украины, польские фермеры также с 9 февраля планируют блокировать пункт пропуска "Хрубешув — Владимир-Волынский", где происходит перегрузка сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт.