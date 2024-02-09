Будет тотальная блокада. В Польше озвучили новое предупреждение Украине

Как заявил глава Министерства сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Украина должна готовиться к тому, что в определенных областях Варшава введет полную блокаду импорта.

Польский министр поддержал протесты фермеров

По убеждению польского чиновника, протесты фермеров против наплыва товаров из Украины оправданы.

У фермеров есть законные опасения, ожидания, требования ограничить чрезмерный приток товаров из Украины, а также других неевропейских рынков на территорию ЕС, в частности в Польшу. Чеслав Секерский Министр сельского хозяйства Польши

По его словам, именно Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин и квот.

Чеслав Секерский обращает внимание на то, что это должна была быть форма помощи Украине, однако она, мол, навредила Варшаве.

Мы понимаем помощь, поляки оказали ее очень много и от всей души (...) Мы ведем двусторонние переговоры с Украиной о том, что мы хотим установить определенные квоты, объемы, которые мы будем контролировать. Если определенного товара будет многовато, то будет блокада, – сказал Секерский. Поделиться

Он также повторил мнение о том, что протесты польских, французских и немецких фермеров (...) были очень полезны для давления на ЕК.

Украина может столкнуться с полной блокадой со стороны Польши в отдельных областях импорта

Как предупреждает Чеслав Секерский, в определенных областях Варшава будет вынуждена ввести тотальную блокаду импорта, как в случае с зерновыми.

Вполне возможно, что это коснётся прежде всего сахара и мяса птицы, однако анализ ситуации пока продолжается.