Будет тотальная блокада. В Польше озвучили новое предупреждение Украине

Как заявил глава Министерства сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Украина должна готовиться к тому, что в определенных областях Варшава введет полную блокаду импорта.
Польский министр поддержал протесты фермеров
По убеждению польского чиновника, протесты фермеров против наплыва товаров из Украины оправданы.
По его словам, именно Польша и другие пограничные страны больше всего пострадали от решения ЕС либерализовать торговлю, открыть ЕС для притока товаров из Украины, без пошлин и квот.
Чеслав Секерский обращает внимание на то, что это должна была быть форма помощи Украине, однако она, мол, навредила Варшаве.
Он также повторил мнение о том, что протесты польских, французских и немецких фермеров (...) были очень полезны для давления на ЕК.
Украина может столкнуться с полной блокадой со стороны Польши в отдельных областях импорта
Как предупреждает Чеслав Секерский, в определенных областях Варшава будет вынуждена ввести тотальную блокаду импорта, как в случае с зерновыми.
Вполне возможно, что это коснётся прежде всего сахара и мяса птицы, однако анализ ситуации пока продолжается.
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