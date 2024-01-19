Официальная Варшава планирует предложить изменения в соглашение о так называемом транспортном безвизе между Евросоюзом и Украиной. Кроме того, она пригласила Киев к участию в этом процессе.

Польша будет добиваться изменений в соглашении о "транспортном безвизе" между ЕС и Украиной

Об актуальных планах команды Дональда Туска стало известно из коммюнике польского Министерства инфраструктуры после встречи с украинской стороной.

Сообщается, что 18 января состоялась встреча между замминистра Павелом Ганчаржем и послом Украины Василием Зварычем.

Они подробно обсудили следующие шаги для реализации соглашения, достигнутого 16 января между Мининфраструктуры и протестующими польскими перевозчиками, которые несколько месяцев блокировали ряд КПП на границе.

Заместитель министра инфраструктуры Павел Гарчарж сообщил украинскому послу о том, что Польша вскоре подаст свои предложения для изменений соглашения о либерализации перевозок между ЕС и Украиной и пригласил украинскую сторону к сотрудничеству. Замминистра подчеркнул, что действия Польши в этом направлении направлены на создание благоприятных условий для обеих сторон. Поделиться

Как удалось снять блокаду польских перевозчиков на границе с Украиной

Вечером 16 января официально стало известно, что новому правительству Польши под руководством Дональда Туска удалось договориться с перевозчиками о снятии блокады границы.

По предварительным данным, протест приостановится до марта.

Что важно понимать, ключевым требованием польских перевозчиков было возобновление системы разрешений для украинских водителей.

Посол Украины Василий Зварыч выразил надежду, что возобновления протеста удастся избежать.

Недавно также стало известно, что в Украину с официальным визитом планирует приехать новый премьер Польши Дональд Туск.