Офіційна Варшава планує запропонувати зміни до угоди про так званий транспортний безвіз між Євросоюзом та Україною. Окрім того, вона уже запросила Київ до участі у цьому процесі.

Польща добиватиметься змін до угоди про "транспортний безвіз" між ЄС та Україною

Про актуальні плани команди Дональда Туска стало відомо з комюніке польського Міністерства інфраструктури після зустрічі з українською стороною.

Повідомляється, що 18 січня відбулася зустріч між заступником міністра Павелом Ганчаржом та послом України Василем Зваричем.

Вони детально обговорили наступні кроки з метою реалізації угоди, досягнених 16 січня між Мінінфраструктури і протестуючими польськими перевізниками, які кілька місяців блокували низку КПП на кордоні.

Заступник міністра інфраструктури Павел Гарчарж повідомив українського посла про те, що Польща невдовзі подасть свої пропозиції для змін угоди про лібералізацію перевезень між ЄС та Україною і запросив українську сторону до співпраці. Заступник міністра наголосив, що дії Польщі у цьому напрямку спрямовані на створення сприятливих умов для обох сторін. Поширити

Як вдалося зняти блокаду польських перевізників на кордоні з Україною

Увечері 16 січня офіційно стало відомо, що новому уряду Польщі під керівництвом Дональда Туска вдалося домовитися з перевізниками про остаточне знаття блокади кордону.

За попередніми даними, протест призупиниться до березня.

Що важливо розуміти, ключовою вимогою польських перевізників було відновлення системи дозволів для українських водіїв.

Посол України Василь Зварич висловив сподівання, що поновлення протесту вдасться уникнути.

Нещодавно також стало відомо, що до України з офіційним візитом планує приїхати новий прем'єр Польщі Дональд Туск.