Буде тотальна блокада. У Польщі озвучили нове попередження Україні

Як заявив глава Міністерства сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Україна повинна готуватися до того, що у певних сферах Варшава введе повну блокаду імпорту.

Польський міністр підтримав протести фермерів

На переконання польського урядовця, протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими.

У фермерів є законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема до Польщі. Чеслав Секерський Міністр сільського господарства Польщі

За його словами, саме Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкрити ЄС для припливу товарів з України, без мит та квот.

Чеслав Секерський звертає увагу на те, що це мала бути форма допомоги Україні, однак вона, мовляв, нашкодила Варшаві.

Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже багато і від щирого серця (...) Ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо певного товару буде забагато, то буде блокада, — сказав Секерський. Поширити

Він також вкотре повторив думку про те, що протести польських, французьких і німецьких фермерів (...) були дуже корисними для тиску на ЄК.

Україна може стикнутися з повною блокадою з боку Польщі в окремих сферах імпорту

Як попереджає Чеслав Секерський, у певних сферах Варшава буде змушена ввести тотальну блокаду імпорту, як у випадку з зерновими.

Цілком можливо, що це буде стосуватися насамперед цукру та м'яса птиці, однак аналіз ситуації поки триває.