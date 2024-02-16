Польські фермери блокують п'ять пунктів — яка ситуація на кордоні

Станом на ранок 16 лютого польські фермери станом заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоять 1400 вантажівок.

Польські фермери блокують п'ять пунктів

Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Устилуг, Угринів, - сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Поширити

За його словами, з польської сторони в чергах стоять 1400 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська. Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів Устилуг та Угринів.

Демченко зазначив, що перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.

Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги. Це 1700 вантажівок, тобто найбільша черга на всіх напрямках на кордоні з Польщею. Андрій Демченко речник Державної прикордонної служби України

Речник ДПСУ України також повідомив, що черги збільшуються, а кількість перетину кордону залишається низькою, особливо в напрямку пункту Ягодин, де за останню добу перетнуло тільки 145 вантажівок в обох напрямках, при тому, що цей напрямок може пропускати 1200-1400 вантажівок.

Але гірша ситуація по пункту Шегині, бо за останні дні там тільки кілька десятків вантажівок перетинають кордон за добу, - розповів він. Поширити

Блокада українського кордону

9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Організатори акції з незалежної профспілки фермерів «Солідарність» заявили, що блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.

Більше того, за даними Держмитслужби України, польські фермери також з 9 лютого планують блокувати пункт пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський», де відбувається перевантаження сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.