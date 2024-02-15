Шмигаль предложил Туску найти решение о блокаде границы Польши

Что предложил Шмигаль Туску для разрешения блокады границы Польши

Провели беседу с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Ключевая тема — ситуация на границе и риски, связанные с этим, — отметил Шмигаль. Денис Шмигаль премьер-министр

По его словам, ситуация с рассыпанным на дороге украинским зерном неприемлема. Подобная радикальная риторика польских фермеров недопустима.

Предложил польскому коллеге в диалоге между нашими правительствами найти решение, которое поддержит украинских аграриев и не повредит польским фермерам, — добавил премьер. Поделиться

Также Шмигаль отметил, что сейчас наблюдается рост импорта, в частности зерновых, в ЕС из России и третьих стран.

По мнению премьера, Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску на европейский рынок российской продукции.

"Должны быть объединены против общих вызовов и врагов, угрожающих безопасности Европы. Поблагодарил польский народ за мощную поддержку во время войны, — подчеркнул глава Кабмина. Поделиться

Что предшествовало

Напомним, еще на прошлой неделе польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Медика — Шегини", "Позвоночное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин".

На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков.