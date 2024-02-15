Шмигаль предложил Туску найти решение о блокаде границы Польши

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль провел телефонный разговор с польским коллегой Дональдом Туском. Стороны обсудили блокаду украинской границы польскими фермерами.
Что предложил Шмигаль Туску для разрешения блокады границы Польши
По его словам, ситуация с рассыпанным на дороге украинским зерном неприемлема. Подобная радикальная риторика польских фермеров недопустима.
Также Шмигаль отметил, что сейчас наблюдается рост импорта, в частности зерновых, в ЕС из России и третьих стран.
По мнению премьера, Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску на европейский рынок российской продукции.
Что предшествовало
Напомним, еще на прошлой неделе польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной: "Медика — Шегини", "Позвоночное — Рава-Русская" и "Дорогуск — Ягодин".
На вышеперечисленных КПП значительно усложнено движение грузовиков.
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