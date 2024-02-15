Шмигаль запропонував Туску знайти рішення щодо блокади кордону Польщі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з польським колегою Дональдом Туском. Сторони обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами.
Що запропонував Шмигаль Туску для вирішення блокади кордону Польщі
За його словами, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.
Також Шмигаль зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн.
На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.
Що передувало
Нагадаємо, ще минулого тижня польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Медика — Шегині", "Хребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин".
На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.
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