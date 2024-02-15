Шмигаль запропонував Туску знайти рішення щодо блокади кордону Польщі

Що запропонував Шмигаль Туску для вирішення блокади кордону Польщі

Провели бесіду з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим, — зазначив Шмигаль. Денис Шмигаль прем’єр-міністр

За його словами, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.

Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не зашкодить польським фермерам, — додав прем'єр. Поширити

Також Шмигаль зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн.

На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.

"Мають бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни, — наголосив глава Кабміну. Поширити

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Медика — Шегині", "Хребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин".

На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.