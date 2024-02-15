Шмигаль запропонував Туску знайти рішення щодо блокади кордону Польщі
Категорія
Економіка
Дата публікації

Шмигаль запропонував Туску знайти рішення щодо блокади кордону Польщі

Денис Шмигаль
блокада

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з польським колегою Дональдом Туском. Сторони обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами.

Що запропонував Шмигаль Туску для вирішення блокади кордону Польщі

Провели бесіду з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема — ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим, — зазначив Шмигаль.

Денис Шмигаль

прем’єр-міністр

За його словами, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.

Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не зашкодить польським фермерам, — додав прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн.

На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.

"Мають бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни, — наголосив глава Кабміну.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Медика — Шегині", "Хребенне — Рава-Руська" та "Дорогуськ — Ягодин".

На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Польща відкриють на кордоні новий ПП "Нижанковичі – Мальховичі"
Максим Козицький / Львівська ОВА
ПП
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Польща подвоює чисельність своєї армії для протистояння Росії — The Times
армія польщі
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Польща забезпечуватиме транзит українського збіжжя — представник польського Мінагро
українське зерно

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?