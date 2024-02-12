Польща подвоює чисельність своєї армії для протистояння Росії — The Times

Менш ніж за десять років чисельність польських збройних сил збільшилася приблизно вдвічі — з 95 000 до 200 000 осіб, включно з 148 000 діючих військовослужбовців і створеними у 2015 році силами територіальної оборони чисельністю 38 000 осіб. Кінцевою метою є загальна чисельність армії в 300 000 осіб, що дозволить Польщі стати найбільшою сухопутною армією НАТО в Європі.
Польща подвоює чисельність своєї армії для протистояння Росії
Планується створити арсенал із 1600 бойових танків, більше, ніж у Великої Британії, Франції, Німеччини, Іспанії та Італії разом узятих. Згідно з прогнозами, цього року витрати на оборону у Польщі зростуть до 3% ВВП, а за деякими розрахунками можуть перевищити 4%, що стане найвищим показником у НАТО. Маріуш Блащак, міністр оборони Польщі з 2018 року і до кінця минулого року найбільше виступає за ці реформи та прямо говорить про їхню мету, пише видання The Times.
Програма переозброєння Польщі серйозно почалася наприкінці 2018 року. У неї дві головні цілі. Перша — прив'язати до себе США як головного гаранта безпеки Польщі, подвоївши видатки на оборону і замовивши величезну кількість передового американського обладнання: 366 танків M1 Abrams, 486 реактивних систем залпового вогню Himars, щонайменше 32 бойові літаки F-35.
Друга — це масштаб. У той час як західноєвропейські країни вкладали мільярди у високотехнологічні, але надзвичайно дорогі системи, Польща задовго до 24 лютого 2022 року зрозуміла, що в сухопутній війні в Європі справді важлива кількість.
Росія може спробувати атакувати Європу
Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен напередодні повідомив Reuters, що РФ переозброюється швидше, ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом трьох-п'яти років.
Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. Це не була оцінка НАТО у 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план.
Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.
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