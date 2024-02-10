Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджає, що Альянс має готуватися до можливості конфронтації з Росією, яка триватиме десятиліття.

Столтенберг озвучив попередження для НАТО

Генсек зазначив, що російський диктатор Володимир Путін готує російську економіку до тривалої війни. І звернувся до західних союзників: стримування працює, лише якщо воно викликає довіру.

НАТО не прагне війни з Росією, але ми повинні підготуватися до конфронтації, яка може тривати десятиліттями. Єнс Столтенберг Генсек НАТО

Він вкотре закликав союзників швидше розвивати збройову промисловість.

Якщо Путін переможе в Україні, немає гарантії, що російська агресія не пошириться на інші країни. Найкращий захист зараз — підтримати Україну та інвестувати у військовий потенціал НАТО, — сказав він. Поширити

Генсек закликав швидше відновлювати та розширювати промисловість, щоб збільшити поставки в Україну та поповнити власні запаси.

Це означає перехід від повільного виробництва в мирний час до швидкого, як це необхідно під час конфлікту.

Він закликав до збільшення кількості замовлень для оборонних компаній Європи: у країнах з ринковою економікою виробникам зброї потрібні підписані контракти, щоб вони могли нарощувати виробництво.

Росія може спробувати атакувати Європу

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен напередодні повідомив Reuters, що РФ переозброюється швидше, ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом трьох-п'яти років.

Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. Це не була оцінка НАТО у 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план. Поширити

Нагадаємо, що міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.