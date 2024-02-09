Росія планує напасти на НАТО за 3-5 років — данський міністр

РФ переозброюється швидше, ніж очікувалося, і може напасти на країну НАТО протягом трьох-п'яти років.
Напад Росії на НАТО можливий вже через три роки
Російська оборонна промисловість відновлюється швидкими темпами, незважаючи на санкції. Тож напад на одну з країн НАТО має високий ступінь вірогідності.
Про це повідомив агентству Reuters міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.
Міністр наголосив, що Данія повинна прискорити свої військові інвестиції.
Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. Це не була оцінка НАТО у 2023 році. Це нові знання, які зараз виходять на перший план.
Поульсен зазначив, що прямої загрози для Данії немає, але Альянс може зіткнутися з гібридними атаками, спрямованими на дестабілізацію країни-члена.
Зміна оцінки загрози відбулася після того, як інші європейські країни НАТО виступили з аналогічними попередженнями протягом останніх тижнів.
НАТО розглядає напад Росії як вірогідний сценарій
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив у січні, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.
Головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден та міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін заявили, що усі громадяни країни мають бути готовими до війни.
А головнокомандувач Збройних сил Норвегії закликав не гаяти "вікно можливостей" на підготовку до потенційного прямого протистояння Росії, тому що цей час може скінчитись вже за кілька років.
Видання The Telegraph опублікувало новий сценарій, яким може бути атака Росії на країни НАТО. Йому будуть передувати кілька фаз.
Журналісти видання вважають, що підготовка до конфронтації з НАТО початися може навесні 2024 року. Прогнозується, що Росія мобілізує 200 тис військових і почне новий наступ в Україні на тлі проблем з підтримкою Києва з боку західних партнерів.
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