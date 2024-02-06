Війна Росії з НАТО. The Telegraph оприлюднило ймовірний сценарій подій 2024 року

Прогнозується, що навесні 2024 року Росія мобілізує 200 тис військових і почне новий наступ в Україні.

Напад РФ на Альянс цілком можливий

Видання The Telegraph опублікувало новий сценарій, яким може бути атака Росії на країни НАТО. Йому будуть передувати кілька фаз.

telegraph.co.uk

Журналісти видання вважають, що підготовка до конфронтації з НАТО початися може навесні 2024 року. Прогнозується, що Росія мобілізує 200 тис військових і почне новий наступ в Україні на тлі проблем з підтримкою Києва з боку західних партнерів.

telegraph.co.uk

Друга фаза очікується влітку 2024 року. Прогнозується, що Росія націлиться на країни Балтії за допомогою кібератак і буде розпалювати хвилювання серед етнічних росіян.

telegraph.co.uk

Вже восени 2024 року РФ може використовувати заворушення як привід для початку військових навчань у Білорусі та зміцнення Калінінграда.

telegraph.co.uk

Взимку 2024 року Росія може розпалити прикордонний конфлікт у Сувалкській затоці між Польщею та країнами Балтії.

telegraph.co.uk

П'ятою фазою називають саму конфронтацію:

Оскільки Росія протистоїть силам НАТО, Путін буде вирішувати, чи починати наступ на цю територію. Поширити

Зазначається, що російська економіка продовжує піддаватися західним санкціям. Повторне подвоєння або потроєння військових витрат призведе до банкрутства країни через кілька років. На думку авторів матеріалу, у РФ недостатньо ресурсів для того, щоб створити загрозу для західних країн.

Загроза війни між РФ і НАТО

Нещодавно видання Bild опублікувало можливий сценарій нападу РФ на НАТО.

У секретному документі Міноборони Німеччини викладається можливий розвиток конфлікту між Росією і НАТО, кульмінацією вказують розміщення сотень тисяч натовських солдатів і неминучий початок війни влітку 2025 року.

Зокрема, вказується, що сценарій стартує в лютому 2024 року, коли Росія нібито запустить чергову хвилю мобілізації і призове в армію додатково 200 тис осіб. Потім передбачається, що Кремль нібито почне весняний наступ в Україні, який до червня, за сценарієм з документа, відкине українську армію назад.

Прихована атака Росії на Захід, за сценарієм, почнеться в липні, з часом вона буде ставати більш явною. У Бундесвері моделюють кібератаки та інші форми гібридної війни в цей період, головним чином в країнах Балтії, а також зіткнення, які Росія використовує як привід для початку масштабних навчань на своїй території і в Білорусі.

Далі, за сценарієм, в жовтні може статися загострення в разі перекидання Росією військ і ракет середньої дальності в Калінінград. А з грудня 2024 року в районі "Сувалкського коридору" передбачаються штучно викликаний "прикордонний конфлікт" і "заворушення з численними жертвами".

Також моделюється, що в той момент, коли США можуть залишитися без лідера протягом декількох тижнів після виборів, Росія за підтримки Білорусі повторює на території НАТО вторгнення 2014 року в Україну. А в травні 2025 року НАТО приймає рішення про заходи стримування, в "день Х" НАТО перекидає на східний фланг 300 тис військових, в тому числі 30 тис солдатів Бундесверу.

Готуватися до війни з Росією закликали і в Польщі. Так, міністр закордонних справ країни Радослав Сікорський сказав, що Росії краще не намагатися нападати на Альянс, тому що вона програє.