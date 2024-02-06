Война России с НАТО. The Telegraph обнародовал вероятный сценарий событий 2024 года

Прогнозируется, что весной 2024 года Россия мобилизует 200 тыс военных и начнет новое наступление в Украине.

Нападение РФ на Альянс вполне возможно

Издание The Telegraph опубликовало новый сценарий, которым может быть атака России на страны НАТО. Ему будут предшествовать несколько фаз.

telegraph.co.uk

Журналисты издания считают, что подготовка к конфронтации с НАТО может начаться весной 2024 года. Прогнозируется, что Россия мобилизует 200 тыс. военных и начнет новое наступление в Украине на фоне проблем с поддержкой Киева со стороны западных партнеров.

telegraph.co.uk

Вторая фаза ожидается летом 2024 года. Прогнозируется, что Россия нацелится на страны Балтии с помощью кибератак и будет разжигать волнения среди этнических россиян.

telegraph.co.uk

Уже осенью 2024 года РФ может использовать беспорядки в качестве повода для начала военных учений в Беларуси и укрепления Калининграда.

telegraph.co.uk

Зимой 2024 г. Россия может разжечь пограничный конфликт в Сувалкском заливе между Польшей и странами Балтии.

telegraph.co.uk

Пятой фазой называют саму конфронтацию :

Поскольку Россия противостоит силам НАТО, Путин будет решать, начинать ли наступление на эту территорию. Поделиться

Отмечается, что российская экономика продолжает подвергаться западным санкциям. Повторное удвоение или утроение военных расходов приведет к банкротству страны через несколько лет. По мнению авторов материала, у РФ недостаточно ресурсов для того, чтобы создать угрозу для западных стран.

Угроза войны между РФ и НАТО

Недавно издание Bild опубликовало возможный сценарий нападения РФ на НАТО.

В секретном документе Минобороны Германии излагается возможное развитие конфликта между Россией и НАТО, кульминацией указывают размещение сотен тысяч натовских солдат и неизбежное начало войны летом 2025 года.

В частности, указывается, что сценарий стартует в феврале 2024 года, когда Россия якобы запустит очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тыс человек. Затем предполагается, что Кремль якобы начнет весеннее наступление в Украине, которое к июню по сценарию из документа отбросит украинскую армию назад.

Скрытая атака России на Запад по сценарию начнется в июле, со временем она будет становиться более явной. В Бундесвере моделируют кибератаки и другие формы гибридной войны в этот период, главным образом в странах Балтии, а также столкновения, используемые Россией как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.

Далее, по сценарию, в октябре может произойти обострение в случае опрокидывания Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. А с декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" предполагается искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

Также моделируется, что в то время, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. А в мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 тыс военных, в том числе 30 тыс солдат Бундесвера.

Готовиться к войне с Россией призывали и в Польше. Да, министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сказал, что России лучше не пытаться нападать на Альянс, потому что она проиграет.