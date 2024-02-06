Война России с НАТО. The Telegraph обнародовал вероятный сценарий событий 2024 года

Прогнозируется, что весной 2024 года Россия мобилизует 200 тыс военных и начнет новое наступление в Украине.
Нападение РФ на Альянс вполне возможно
Издание The Telegraph опубликовало новый сценарий, которым может быть атака России на страны НАТО. Ему будут предшествовать несколько фаз.
Журналисты издания считают, что подготовка к конфронтации с НАТО может начаться весной 2024 года. Прогнозируется, что Россия мобилизует 200 тыс. военных и начнет новое наступление в Украине на фоне проблем с поддержкой Киева со стороны западных партнеров.
Вторая фаза ожидается летом 2024 года. Прогнозируется, что Россия нацелится на страны Балтии с помощью кибератак и будет разжигать волнения среди этнических россиян.
Уже осенью 2024 года РФ может использовать беспорядки в качестве повода для начала военных учений в Беларуси и укрепления Калининграда.
Зимой 2024 г. Россия может разжечь пограничный конфликт в Сувалкском заливе между Польшей и странами Балтии.
Пятой фазой называют саму конфронтацию :
Отмечается, что российская экономика продолжает подвергаться западным санкциям. Повторное удвоение или утроение военных расходов приведет к банкротству страны через несколько лет. По мнению авторов материала, у РФ недостаточно ресурсов для того, чтобы создать угрозу для западных стран.
Угроза войны между РФ и НАТО
Недавно издание Bild опубликовало возможный сценарий нападения РФ на НАТО.
В секретном документе Минобороны Германии излагается возможное развитие конфликта между Россией и НАТО, кульминацией указывают размещение сотен тысяч натовских солдат и неизбежное начало войны летом 2025 года.
В частности, указывается, что сценарий стартует в феврале 2024 года, когда Россия якобы запустит очередную волну мобилизации и призывает в армию дополнительно 200 тыс человек. Затем предполагается, что Кремль якобы начнет весеннее наступление в Украине, которое к июню по сценарию из документа отбросит украинскую армию назад.
Скрытая атака России на Запад по сценарию начнется в июле, со временем она будет становиться более явной. В Бундесвере моделируют кибератаки и другие формы гибридной войны в этот период, главным образом в странах Балтии, а также столкновения, используемые Россией как повод для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси.
Далее, по сценарию, в октябре может произойти обострение в случае опрокидывания Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. А с декабря 2024 года в районе "Сувалкского коридора" предполагается искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".
Также моделируется, что в то время, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. А в мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в "день Х" НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 тыс военных, в том числе 30 тыс солдат Бундесвера.
Готовиться к войне с Россией призывали и в Польше. Да, министр иностранных дел страны Радослав Сикорский сказал, что России лучше не пытаться нападать на Альянс, потому что она проиграет.
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