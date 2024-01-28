Путин все-таки готовится к вторжению в НАТО — доказательства аналитиков

Команда ISW обратила внимание на то, что официальная Москва продолжает использовать концепцию "соотечественников за рубежом", чтобы оправдать свою будущую агрессию против стран НАТО.

Путин создает информационные условия для оправдания войны против НАТО

Американский Институт изучения войны насторожил тот факт, что российский и белорусский диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко все чаще повторяют ложь о том, что Россия находится в экзистенциальном геополитическом конфликте с якобы современным нацистским движением, которое распространяется за пределы Украины.

Что важно понимать, глава Кремли и его команда и раньше применяли ярлык "нацизма" к западным государствам и лицам за пределами Украины, хотя вероятная скоординированная риторика Путина, Лукашенко, Нарышкина и Володина 27 января свидетельствует о том, что Кремль может все чаще называть "нацистским" любого условного противника и, может быть, весь Запад.

Кремль, возможно, решил, что простой нарратив о том, что Россия и другие государства борются с геополитической нацистской силой, является более эффективной нарративной линией, чем попытка Путина апеллировать к российским гражданам и русскоязычным на территории бывшего Советского Союза и Российской империи с идеологией Русского мира». Поделиться

Чаще всего Путин говорит о странах Балтии

Недавно российский диктатор также публично обвинил страны Балтии в принятии "нацизма".

По убеждению американских аналитиков, это часть постоянных усилий официальной Москвы по созданию информационных условий для предстоящей российской агрессии против членов НАТО.

Президент РФ цинично лжет о том, что страны Балтии объявили тысячи проживающих там людей "недолюдьми", "лишают" их "самых основных прав" и подвергают их "преследованиям".