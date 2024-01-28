Путін все-таки готується до вторгнення в НАТО — докази аналітиків
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Політика
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Путін все-таки готується до вторгнення в НАТО — докази аналітиків

Володимир Путін
Джерело:  ISW

Команда ISW звернула увагу на те, що офіційна Москва продовжує використовувати концепцію "співвітчизників за кордоном", щоб виправдати свою майбутню агресію проти країн НАТО.

Путін створює інформаційні умови для виправдання війни проти НАТО

Американський Інститут вивчення війни насторожив той факт, що російський і білоруський диктатори Володимир Путін та Олександр Лукашенко дедалі частіше повторюють брехню про те, що Росія перебуває в екзистенційному геополітичному конфлікті з нібито сучасним нацистським рухом, який поширюється за межі України.

Що важливо розуміти, очільник Кремлі і його команда й раніше застосовували ярлик "нацизму" до західних держав і осіб за межами України, хоча ймовірна скоординована риторика Путіна, Лукашенка, Наришкіна і Володіна 27 січня свідчить про те, що Кремль може все частіше називати "нацистським" будь-якого умовного супротивника і, можливо, весь Захід.

Кремль, можливо, вирішив, що простий наратив про те, що Росія та інші держави борються з геополітичною нацистською силою, є більш ефективною наративною лінією, ніж спроба Путіна апелювати до російських громадян і російськомовних на території колишнього Радянського Союзу і Російської імперії з ідеологією "Русского мира”.

Найчастіше Путін згадує про країни Балтії

Нещодавно російський диктатор також публічно звинуватив країни Балтії у прийнятті "нацизму”.

На переконання американських аналітиків, це є частиною постійних зусиль офіційної Москви щодо створення інформаційних умов для майбутньої російської агресії проти членів НАТО.

Президент РФ цинічно бреше про те, що країни Балтії оголосили тисячі людей, які там проживають, "недолюдьми", "позбавляють" їх "найосновніших прав" і піддають їх "переслідуванням".

ISW продовжує оцінювати, як кремлівські чиновники та рупори можуть намагатися створити інформаційні умови для можливої майбутньої російської агресії в країнах Балтії та інших членах НАТО, таких як Фінляндія, під виглядом захисту "співвітчизників за кордоном".

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