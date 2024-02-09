Россия планирует напасть на НАТО через 3-5 лет — датский министр

РФ перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет.

Нападение России на НАТО возможно уже через три года

Российская оборонная промышленность восстанавливается быстрыми темпами, невзирая на санкции. Поэтому нападение на одну из стран НАТО имеет высокую вероятность.

Об этом сообщил агентству Reuters министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Потенциал России в производстве военной техники очень возрос. Т.Л.Поульсен Министр обороны Дании

Министр подчеркнул, что Дания должна ускорить свои военные инвестиции.

Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план.

Поульсен отметил, что прямой угрозы для Дании нет, но Североатлантический союз может столкнуться с гибридными атаками, направленными на дестабилизацию страны-члена.

Россия потенциально хочет сделать это. Теперь они могут иметь возможность получить военный потенциал раньше, чем мы ожидали. Есть основания для подлинного беспокойства. Поделиться

Изменение оценки угрозы последовало после того, как другие европейские страны НАТО выступили с аналогичными предупреждениями в последние недели.

НАТО рассматривает нападение России как возможный сценарий

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.

А главнокомандующий Вооруженными силами Норвегии призвал не терять "окно возможностей" на подготовку к потенциальному прямому противостоянию России, потому что это время может закончиться уже через несколько лет.

Издание The Telegraph опубликовало новый сценарий, которым может быть атака России на страны НАТО. Ему будут предшествовать несколько фаз.