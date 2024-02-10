Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждает, что Североатлантический союз должен готовиться к возможности конфронтации с Россией, которая продлится десятилетия.
Столтенберг озвучил предупреждение НАТО
Генсек отметил, что российский диктатор Владимир Путин готовит российскую экономику к продолжительной войне. И обратился к западным союзникам: сдерживание работает только если оно вызывает доверие.
Он еще раз призвал союзников быстрее развивать оружейную промышленность.
Генсек призвал скорее восстанавливать и расширять промышленность, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы.
Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта.
Он призвал к увеличению количества заказов для оборонных компаний Европы: в странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.
Россия может попытаться атаковать Европу
Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен накануне сообщил Reuters, что РФ перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет.
Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.
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