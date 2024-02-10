НАТО должно готовиться к десятилетиям конфронтации с РФ — Столтенберг
Категория
Мир
Дата публикации

НАТО должно готовиться к десятилетиям конфронтации с РФ — Столтенберг

Йенс Столтенберг
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Источник:  Welt

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупреждает, что Североатлантический союз должен готовиться к возможности конфронтации с Россией, которая продлится десятилетия.

Столтенберг озвучил предупреждение НАТО

Генсек отметил, что российский диктатор Владимир Путин готовит российскую экономику к продолжительной войне. И обратился к западным союзникам: сдерживание работает только если оно вызывает доверие.

НАТО не стремится к войне с Россией, но мы должны подготовиться к конфронтации, которая может длиться десятилетиями.

Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО

Он еще раз призвал союзников быстрее развивать оружейную промышленность.

Если Путин победит в Украине, то нет гарантии, что российская агрессия не распространится на другие страны. Лучшая защита сейчас — поддержать Украину и инвестировать в военный потенциал НАТО, — сказал он.

Генсек призвал скорее восстанавливать и расширять промышленность, чтобы увеличить поставки в Украину и пополнить собственные запасы.

Это означает переход от медленного производства в мирное время к быстрому, как это необходимо во время конфликта.

Он призвал к увеличению количества заказов для оборонных компаний Европы: в странах с рыночной экономикой производителям оружия нужны подписанные контракты, чтобы они могли наращивать производство.

Россия может попытаться атаковать Европу

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен накануне сообщил Reuters, что РФ перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет.

Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.

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