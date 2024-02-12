Польша удваивает численность своей армии для противостояния России — The Times

Менее чем за десять лет численность польских вооруженных сил увеличилась примерно вдвое — с 95 000 до 200 000 человек, включая 148 000 действующих военнослужащих и созданными в 2015 году силами территориальной обороны численностью 38 000 человек. Конечная цель – общая численность армии в 300 000 человек, что позволит Польше стать крупнейшей сухопутной армией НАТО в Европе.

Польша удваивает численность своей армии для противостояния России

Планируется создать арсенал из 1600 боевых танков больше, чем в Великобритании, Франции, Германии, Испании и Италии вместе взятых. Согласно прогнозам, в этом году расходы на оборону в Польше возрастут до 3% ВВП, а по некоторым расчетам могут превысить 4%, что станет самым высоким показателем в НАТО. Мариуш Блащак, министр обороны Польши с 2018 года и до конца прошлого года больше всего выступает за эти реформы и прямо говорит об их целях, пишет The Times.

Мы делаем это для того, чтобы создать такой уровень сдерживания, чтобы у Путина не было желания нападать на Польшу, — сказал он в интервью The Times. Поделиться

Программа перевооружения Польши всерьез началась в конце 2018 года. У нее две главные цели. Первая — привязать к себе США как главного гаранта безопасности Польши, удвоив расходы на оборону и заказав огромное количество передового американского оборудования: 366 танков M1 Abrams, 486 реактивных систем залпового огня Himars, по меньшей мере, 32 боевых самолета F-35.

Вторая — это масштаб. В то время как западноевропейские страны вкладывали миллиарды в высокотехнологичные, но очень дорогие системы, Польша задолго до 24 февраля 2022 года поняла, что в сухопутной войне в Европе действительно важное количество.

Многие самопровозглашенные эксперты утверждали, что современная война будет вестись в основном в киберпространстве или с использованием легкой пехоты и беспилотных систем. Однако, как показала реальность, они ошибались... Сухопутные войска по-прежнему остаются важнейшим элементом вооруженных сил, говорит Мариуш Блащак. Поделиться

Россия может попытаться атаковать Европу

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен накануне сообщил Reuters, что РФ перевооружается быстрее, чем ожидалось, и может напасть на страну НАТО в течение трех-пяти лет.

Нельзя исключать, что в течение трех-пяти лет Россия испытает на прочность статью 5 и солидарность НАТО. Это не была оценка НАТО в 2023 году. Это новые знания, которые сейчас выходят на первый план.

Напомним, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил в январе, что Альянс должен готовиться к нападению России на страну НАТО в течение 5-8 лет.