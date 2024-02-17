Польские фермеры полностью заблокируют пункт пропуска "Ягодин — Дорогуск" — ГПСУ

18 февраля в пункте пропуска “Ягодин – Дорогуск” движение грузовиков будет заблокировано в двух направлениях – к протесту польских фермеров присоединятся фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции.

Польские фермеры усиливают забастовку на границе с Украиной

В это воскресенье забастовщики полностью перекроют один из пунктов пропуска в обоих направлениях.

Об этом Государственная таможенная служба Украины сообщает в Facebook.

По предварительной информации польской стороны, из-за забастовки местных фермеров в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск" будет заблокировано движение грузовых автомобилей в обоих направлениях.

Ожидается полная блокировка движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста.

По состоянию на сегодняшний день очередь на въезд в п/п «Ягодин-Дорогуск» составляет 550 грузовиков, в электронной очереди на выезд ожидает 820 транспортных средств.

Пограничная служба просит учесть указанную информацию при планировании своих поездок.

Ситуация на границе по состоянию на 17 февраля

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время в очереди на границе ожидает около 3,3 тыс грузовиков.

Демченко напомнил, что 16 февраля польские протестующие начали блокировать направление пункта пропуска "Краковец".

По состоянию на утро сегодня, в очередях по ту сторону границы, в направлении нашего государства, в совокупности по этим шести направлениям, находится около 3300 грузовых транспортов. Поделиться

Он добавил, что также есть тысячи единиц фур, которые находятся в очереди на выезд из Украины. Но в этом случае, водителям не нужно физически находиться на границе и благодаря "єЧерзі" они могут находиться в более комфортных местах, ожидая пересечения границы.

"Ягодин" за сутки пересекли 140 грузовиков, из которых 108 в сторону Украины.