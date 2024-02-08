Украинские пограничники предупреждают об усложненном движении на пунктах пропуска с Польшей и Венгрией 9 февраля.
Усложнение движения через границу с Польшей
Украинские пограничники во время рабочих встреч получили информацию от представителей Пограничной стражи Польши.
Из-за всеобщей забастовки польских фермеров возможны ограничения движения по ряду пунктов пропуска.
В частности, это может охватить – «Дорогуск – Ягодин», «Хребене – Рава-Русская», «Медика – Шегини», «Зосин – Устилуг» и «Долгобычев – Угринов».
По предварительной информации, 9 февраля ориентировочно в 10.00 по киевскому времени начнется забастовка фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам «Ягодин», «Рава-Русская» и «Шегини».
По направлению к/из пункта пропуска «Дорогуск – Ягодин» протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час, а гуманитарный груз пропускать беспрепятственно.
Напротив пункта пропуска «Шегини» также планируют пропускать по 1 грузовому авто в час. Движение автобусов должно осуществляться в обычном режиме в обоих направлениях.
Относительно направления пункта пропуска «Рава-Русская» протестующие планируют пропускать по два грузовика в час в светлое время суток.
Усложнение трансграничного движения для грузовиков через пункты пропуска «Устилуг» и «Угринов» возможно с 12 февраля.
В рамках забастовки, которая будет проходить на территории Польши смежной с «Угриновом», ограничения будут касаться грузовиков весом до 7,5 т и более 7,5 т, как на выезд из Украины, так и в направлении въезда в Украину.
Пропуск данной категории транспорта будет осуществляться из расчета 3 грузовика в час.
9 февраля фермеры Венгрии также планируют проведение акции протеста у границы на автодороге к пункту пропуска Захонь, что напротив украинского Чоп (Тиса). Предварительно участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта.
Будут ли польские фермеры блокировать движение грузовиков
В то же время, посол в Польше Василий Зварыч в комментарии корреспондентке Радио Свобода сказал, что получил заверения от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет.
По словам дипломата, польское правительство постоянно ведет с фермерами переговоры по сокращению срока забастовки, поскольку предварительно они заявляли о месячной блокировке границы и отдельных дорог.
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