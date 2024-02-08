Украинские пограничники предупреждают об усложненном движении на пунктах пропуска с Польшей и Венгрией 9 февраля.

Усложнение движения через границу с Польшей

Украинские пограничники во время рабочих встреч получили информацию от представителей Пограничной стражи Польши.

Из-за всеобщей забастовки польских фермеров возможны ограничения движения по ряду пунктов пропуска.

В частности, это может охватить – «Дорогуск – Ягодин», «Хребене – Рава-Русская», «Медика – Шегини», «Зосин – Устилуг» и «Долгобычев – Угринов».

По предварительной информации, 9 февраля ориентировочно в 10.00 по киевскому времени начнется забастовка фермеров на участках, примыкающих к украинским пунктам «Ягодин», «Рава-Русская» и «Шегини».

По направлению к/из пункта пропуска «Дорогуск – Ягодин» протестующие настроены пропускать по одному грузовику в час, а гуманитарный груз пропускать беспрепятственно.

Напротив пункта пропуска «Шегини» также планируют пропускать по 1 грузовому авто в час. Движение автобусов должно осуществляться в обычном режиме в обоих направлениях.

Относительно направления пункта пропуска «Рава-Русская» протестующие планируют пропускать по два грузовика в час в светлое время суток.

Усложнение трансграничного движения для грузовиков через пункты пропуска «Устилуг» и «Угринов» возможно с 12 февраля.

В рамках забастовки, которая будет проходить на территории Польши смежной с «Угриновом», ограничения будут касаться грузовиков весом до 7,5 т и более 7,5 т, как на выезд из Украины, так и в направлении въезда в Украину.

Пропуск данной категории транспорта будет осуществляться из расчета 3 грузовика в час.

9 февраля фермеры Венгрии также планируют проведение акции протеста у границы на автодороге к пункту пропуска Захонь, что напротив украинского Чоп (Тиса). Предварительно участники акции не будут блокировать пропуск автотранспорта.

Будут ли польские фермеры блокировать движение грузовиков

В то же время, посол в Польше Василий Зварыч в комментарии корреспондентке Радио Свобода сказал, что получил заверения от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет.

На сегодняшний день еще нет такого единственного видения, каким образом будет осуществляться ограничение движения. Мы уверены от польской стороны, что полностью движение заблокировано не будет, что все же будут пропускать и грузовой транспорт, но в определенной периодичности. А гуманитарные грузы, цистерны с топливом, вся необходимая помощь, необходимая Украине, должна идти беспрепятственно. Увидим, как это будет работать на практике, – сказал он. Поделиться

По словам дипломата, польское правительство постоянно ведет с фермерами переговоры по сокращению срока забастовки, поскольку предварительно они заявляли о месячной блокировке границы и отдельных дорог.