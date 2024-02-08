Українські прикордонники попереджають про ускладнений рух на пунктах пропуску з Польщею та Угорщиною 9 лютого.

Укладення руху через кордон з Польщею

Українські прикордонники під час робочих зустрічей отримали інформацію від представників Прикордонної варти Польщі.

Через загальний страйк польських фермерів можливі обмеження руху по низці пунктів пропуску.

Зокрема, це може охопити – «Дорогуськ – Ягодин», «Хребене – Рава-Руська», «Медика – Шегині», «Зосін – Устилуг» та «Долгобичув – Угринів».

За попередньою інформацією, 9 лютого орієнтовно о 10.00 за київським часом розпочнеться страйк фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами «Ягодин», «Рава-Руська» та «Шегині».

У напрямку до/з пункту пропуску «Дорогуськ – Ягодин» протестувальники налаштовані пропускати по одній вантажівці на годину, а гуманітарний вантаж пропускати безперешкодно.

Навпроти пункту пропуску «Шегині» також планують пропускати по 1 вантажному авто на годину. Рух автобусів має здійснюватися в звичному режимі в обох напрямках.

Стосовно напрямку пункту пропуску «Рава-Руська» протестувальники планують пропускати по дві вантажівки на годину у світлий час доби.

Ускладнення транскордонного руху для вантажівок через пункти пропуску «Устилуг» та «Угринів» можливе з 12 лютого.

У рамках страйку, який проходитиме на території Польщі суміжній з «Угриновом», обмеження стосуватимуться вантажівок вагою до 7,5 т та понад 7,5 т., як на виїзд з України так і в напрямку вʼїзду в Україну.

Пропуск даної категорії транспорту можливо здійснюватиметься з розрахунку 3 вантажівки на годину.

9 лютого фермери Угорщини також планують проведення акції протесту біля кордону на автошляху до пункту пропуску «Захонь», що навпроти українського «Чоп (Тиса)». Попередньо, учасники акції не блокуватимуть пропуск автотранспорту.

Чи блокуватимуть польські фермери рух вантажівок

Водночас посол в Польщі Василь Зварич у коментарі кореспондентці Радіо Свобода сказав, що отримав запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде.

На сьогодні ще немає такого єдиного бачення, яким чином буде здійснюватися обмеження руху. Ми маємо запевнення від польської сторони, що повністю рух заблокований не буде, що все ж таки будуть пропускати і вантажний транспорт, але в певній періодичності. А гуманітарні вантажі, цистерни з паливом, вся необхідна допомога, яка потрібна Україні, має йти безперешкодно. Побачимо, як це працюватиме на практиці, — сказав він. Поширити

За словами дипломата, польський уряд постійно веде з фермерами перемовини щодо скорочення терміну страйку, бо попередньо вони заявляли про місячне блокування кордону і окремих доріг.