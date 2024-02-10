Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. В очередях находятся более тысячи грузовиков.
Ситуация на польско-украинской границе
Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что по состоянию на утро 10 февраля польские фермеры продолжают блокирование трех пунктов пропуска на границе с Украиной:
"Ягодин-Дорогуск",
"Рава-Русская-Гребенное",
"Шегини — Медика".
На пункте пропуска "Краковец" также наблюдается увеличение количества грузовиков в очереди, хотя движение транспортных средств и не блокируется.
Демченко объяснил, что это обусловлено тем, что водители выбирают для себя оптимальный путь пересечения границы, ведь другие контрольные пропускные пункты заблокированы.
Блокада границы Украины
Польские фермеры 9 февраля снова заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.
В то же время, на пункте пропуска «Шегини» польские фермеры не пропускают не только грузовой транспорт, но и легковой и автобусы.
Спикер уточнил, что блокировка границы может продолжаться до начала марта.
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