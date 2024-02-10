Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. В очередях находятся более тысячи грузовиков.

Ситуация на польско-украинской границе

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что по состоянию на утро 10 февраля польские фермеры продолжают блокирование трех пунктов пропуска на границе с Украиной:

"Ягодин-Дорогуск",

"Рава-Русская-Гребенное",

"Шегини — Медика".

Мы видим увеличение грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины. По состоянию на утро по этим трем направлениям в очередях находится около 1300 грузовиков. Больше всего — напротив пункта пропуска "Ягодин" Андрей Демченко пресс-секретарь ГПСУ

На пункте пропуска "Краковец" также наблюдается увеличение количества грузовиков в очереди, хотя движение транспортных средств и не блокируется.

Демченко объяснил, что это обусловлено тем, что водители выбирают для себя оптимальный путь пересечения границы, ведь другие контрольные пропускные пункты заблокированы.

По состоянию на утро на пункте пропуска "Краковец в очереди находится более 800 грузовиков", — добавил он. Поделиться

Блокада границы Украины

Польские фермеры 9 февраля снова заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.

И, собственно, действия участников этой акции направлены на блокирование движения для грузовых транспортных средств, которые сейчас мы полностью чувствуем, потому что фактически единицы грузовиков пересекают границу, — сообщил Демченко. Поделиться

В то же время, на пункте пропуска «Шегини» польские фермеры не пропускают не только грузовой транспорт, но и легковой и автобусы.

Спикер уточнил, что блокировка границы может продолжаться до начала марта.