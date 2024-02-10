В ГПСУ обновили информацию о ситуации на границе с Польшей
Категория
Украина
Дата публикации

В ГПСУ обновили информацию о ситуации на границе с Польшей

Граница
Читати українською
Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска на границе с Украиной. В очередях находятся более тысячи грузовиков.

Ситуация на польско-украинской границе

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, что по состоянию на утро 10 февраля польские фермеры продолжают блокирование трех пунктов пропуска на границе с Украиной:

  • "Ягодин-Дорогуск",

  • "Рава-Русская-Гребенное",

  • "Шегини — Медика".

Мы видим увеличение грузовых транспортных средств, ожидающих возможность пересечения границы в сторону Украины. По состоянию на утро по этим трем направлениям в очередях находится около 1300 грузовиков. Больше всего — напротив пункта пропуска "Ягодин"

Андрей Демченко

Андрей Демченко

пресс-секретарь ГПСУ

На пункте пропуска "Краковец" также наблюдается увеличение количества грузовиков в очереди, хотя движение транспортных средств и не блокируется.

Демченко объяснил, что это обусловлено тем, что водители выбирают для себя оптимальный путь пересечения границы, ведь другие контрольные пропускные пункты заблокированы.

По состоянию на утро на пункте пропуска "Краковец в очереди находится более 800 грузовиков", — добавил он.

Блокада границы Украины

Польские фермеры 9 февраля снова заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной.

И, собственно, действия участников этой акции направлены на блокирование движения для грузовых транспортных средств, которые сейчас мы полностью чувствуем, потому что фактически единицы грузовиков пересекают границу, — сообщил Демченко.

В то же время, на пункте пропуска «Шегини» польские фермеры не пропускают не только грузовой транспорт, но и легковой и автобусы.

Спикер уточнил, что блокировка границы может продолжаться до начала марта.

Что касается сроков таких действий по блокированию, то, как анонсировали представители фермерского направления, они могут продолжать эти действия в течение месяца. Фактически до начала марта, — заявил он.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ГПСУ предупреждает об усложнении движения грузовиков на границе с Польшей и Венгрией
ГПСУ
Граница
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Поляки заблокировали один из КПП на границе с Украиной
Граница
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгерские фермеры снова протестуют на границе с Украиной
протест

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?