Венгерские фермеры снова протестуют на границе с Украиной
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Экономика
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Венгерские фермеры снова протестуют на границе с Украиной

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Венгерские фермеры в пятницу, 9 февраля, начали протест возле пункта пропуска "Захонь" на границе с Украиной.

Венгерские фермеры снова начали протесты

В частности, венгерские фермеры заявили о недовольстве решением Еврокомиссии продлить беспошлинный ввоз украинской продукции еще на год. Они считают, что на продукцию, поступающую из-за пределов Европейского Союза, следует также распространять те же правила, которые должны придерживаться фермеры ЕС.

Кроме того, венгерские фермеры заявляют, что Украина якобы навязывает потребителям Евросоюза ГМО-продукты.

Блокада границы с Украиной фермерами

6 ноября 2023 польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Европейская комиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год, но фермеры заявили, что не поддерживают действия ЕС.

Польские фермеры анонсировали протесты на границе с Украиной на 9 февраля.

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