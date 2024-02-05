Словацкие фермеры готовы присоединиться к протестам коллег в ЕС
Категория
Мир
Дата публикации

Словацкие фермеры готовы присоединиться к протестам коллег в ЕС

Словакия
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Источник:  Euractiv

Словацкие фермеры готовы присоединиться к своим европейским коллегам в их акциях протеста, которые в последние недели всколыхнули многие страны.

Почему словацкие фермеры присоединятся к протестам

Как заявили в Словацкой сельскохозяйственной и продовольственной палате, Брюссель и его зеленая политика лежат в основе тяжелого положения европейских фермеров.

Это также включает в себя проблемы, связанные с плохим управлением Словацким сельскохозяйственным платежным агентством (APA) и определением национального стратегического плана реализации.

Например, впервые за 19 лет членства страны в ЕС агентство не смогло вовремя осуществить прямые выплаты, и ряд фермеров все еще ждут своих денег. Основными причинами этого являются неготовность APA и чрезмерное национальное законодательство.

На прошлой неделе Европейская комиссия пошла навстречу некоторым требованиям фермеров и предложила продолжить приостановку ввозных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС еще на один год, но с ограничениями. Она также предложила разрешить фермерам ЕС продлить освобождение от правил, требующих от хозяйств покидать землю под паром, до конца 2024 года.

Но словацкие фермеры считают такие уступки "псевдоуступчивыми", а глава SPPK Эмиль Мачо назвал их "последней каплей как для европейских, так и для словацких фермеров".

Фермеры протестуют, жгут шины, заливают навозом административные центры в половине стран ЕС — это лишь следствие того, к чему часто приводит зеленый фанатизм в ЕС, добавил он.

Мачо говорит, что словацкие фермеры готовы к протесту и будут координировать свои действия с фермерами из соседних стран Вышеградской четверки.

Он также предупреждает, что они выведут на улицы сотни тракторов, как это уже сделали фермеры в Германии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Польше, Греции, Португалии и Нидерландах.

В дополнение к 5-6% пахотных земель, которые не возделываются в странах ЕС, Мачо указывает на многих фермеров, которые больше не работают в полях, а сидят в офисах, пытаясь "заполнить часто бессмысленные административные правила ЕС".

Фермеры анонсировали новую забастовку с блокадой ЧП на границе с Украиной

Польские фермеры планируют с 9 февраля по 10 марта блокировать все пограничные переходы между Польшей и Украиной.

9 февраля блокировать пункт пропуска Захонь — Чоп будут и венгерские фермеры.

Они выступают против предложения Еврокомиссии продлить до середины 2025 беспошлинный режим для экспорта из Украины. Она предполагает квоты на мясо птицы, яйца и сахар. На них введут пошлины, если их экспорт превысит среднегодовые объемы импорта за 2022 и 2023 годы.

Ранее Болгария, Польша, Румыния, Словакия и Венгрия потребовали от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины, на что ЕК отказала.

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