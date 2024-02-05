Словацькі фермери готові приєднатися до протестів колег у ЄС

Словацькі фермери готові приєднатися до своїх європейських колег у їхніх акціях протесту, які останніми тижнями сколихнули багато країн.

Чому словацькі фермери приєднаються до протестів

Як заявили в Словацькій сільськогосподарській і продовольчій палаті, Брюссель і його "зелена" політика лежать в основі важкого становища європейських фермерів.

Це також включає проблеми, пов'язані з поганим управлінням Словацьким сільськогосподарським платіжним агентством (APA) і визначенням національного стратегічного плану реалізації.

Наприклад, вперше за 19 років членства країни в ЄС агентство не змогло вчасно здійснити прямі виплати, і низка фермерів все ще чекають на свої гроші. Основними причинами цього є неготовність APA та надмірне національне законодавство.

Минулого тижня Європейська комісія пішла назустріч деяким вимогам фермерів і запропонувала продовжити призупинення ввізних мит та квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС ще на один рік, але з обмеженнями. Вона також запропонувала дозволити фермерам ЄС продовжити звільнення від правил, які вимагають від господарств залишати землю під паром, до кінця 2024 року.

Але словацькі фермери вважають такі поступки "псевдопоступливими", а голова SPPK Еміль Мачо назвав їх "останньою краплею як для європейських, так і для словацьких фермерів".

Фермери протестують, палять шини, заливають гноєм адміністративні центри в половині країн ЄС — це лише наслідок того, до чого часто призводить зелений фанатизм в ЄС, — додав він.

Мачо каже, що словацькі фермери готові до протесту і будуть координувати свої дії з фермерами з сусідніх країн Вишеградської четвірки.

Він також попереджає, що вони виведуть на вулиці "сотні тракторів", як це вже зробили фермери в Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Румунії, Польщі, Греції, Португалії та Нідерландах.

На додаток до 5-6% орних земель, які не обробляються в країнах ЄС, Мачо вказує на багатьох фермерів, які більше не працюють в полях, а сидять в офісах, намагаючись "заповнити часто безглузді адміністративні правила ЄС".

Фермери анонсували новий страйк з блокадою ПП на кордоні з Україною

Польські фермери планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною.

9 лютого блокувати пункт пропуску «Захонь — Чоп» будуть і угорські фермери.

Вони виступають проти пропозиції Єврокомісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Вона передбачає квоти на мʼясо птиці, яйця і цукор. На них введуть мита, якщо їхній експорт перевищить середньорічні обсяги імпорту за 2022 і 2023 роки.

Раніше Болгарія, Польща, Румунія, Словаччина й Угорщина вимагали від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України, на що ЄК відмовила.