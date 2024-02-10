У ДПСУ оновили інформацію щодо ситуації на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах перебуває більше тисячі вантажівок.
Ситуація на польсько-українському кордоні
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що станом на ранок 10 лютого польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною:
"Ягодин-Дорогуськ",
"Рава-Руська-Гребенне",
"Шегині — Медика".
На пункті пропуску "Краківець" також спостерігається збільшення кількості вантажівок у черзі, хоча там рух транспортних засобів і не блокується.
Демченко пояснив, що це зумовлено тим, що водії обирають для себе оптимальний шлях перетину кордону, адже інші контрольні пропускні пункти заблоковано.
Блокування кордону України
Польські фермери 9 лютого знову заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною.
Водночас на пункті пропуску «Шегині» польські фермери не пропускають не лише вантажний транспорт, а й легковий та автобуси.
Речник уточнив, що блокування кордону може продовжуватися до початку березня.
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