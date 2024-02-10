У ДПСУ оновили інформацію щодо ситуації на кордоні з Польщею
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДПСУ оновили інформацію щодо ситуації на кордоні з Польщею

Кордон
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах перебуває більше тисячі вантажівок.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що станом на ранок 10 лютого польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною:

  • "Ягодин-Дорогуськ",

  • "Рава-Руська-Гребенне",

  • "Шегині — Медика".

Ми бачимо збільшення вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону у бік України. Станом на ранок по цих трьом напрямкам у чергах перебуває приблизно 1300 вантажівок. Найбільше — напроти пункту пропуску "Ягодин"

Андрій Демченко

Андрій Демченко

речник ДПСУ

На пункті пропуску "Краківець" також спостерігається збільшення кількості вантажівок у черзі, хоча там рух транспортних засобів і не блокується.

Демченко пояснив, що це зумовлено тим, що водії обирають для себе оптимальний шлях перетину кордону, адже інші контрольні пропускні пункти заблоковано.

Станом на ранок на пункті пропуску "Краківець у черзі перебуває понад 800 вантажівок, — додав він.

Блокування кордону України

Польські фермери 9 лютого знову заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною.

І власне дії учасників цієї акції направлені на блокування руху для вантажних транспортних засобів, що зараз ми повністю відчуваємо, бо фактично одиниці вантажівок перетинають кордон, — повідомив Демченко.

Водночас на пункті пропуску «Шегині» польські фермери не пропускають не лише вантажний транспорт, а й легковий та автобуси.

Речник уточнив, що блокування кордону може продовжуватися до початку березня.

Щодо термінів таких дій з блокування, то як анонсували представники з фермерського напрямку, вони можуть продовжувати ці дії протягом місяця. Фактично до початку березня, — заявив він.

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