У ДПСУ оновили інформацію щодо ситуації на кордоні з Польщею

Польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах перебуває більше тисячі вантажівок.

Ситуація на польсько-українському кордоні

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону розповів, що станом на ранок 10 лютого польські фермери продовжують блокування трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною:

"Ягодин-Дорогуськ",

"Рава-Руська-Гребенне",

"Шегині — Медика".

Ми бачимо збільшення вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону у бік України. Станом на ранок по цих трьом напрямкам у чергах перебуває приблизно 1300 вантажівок. Найбільше — напроти пункту пропуску "Ягодин" Андрій Демченко речник ДПСУ

На пункті пропуску "Краківець" також спостерігається збільшення кількості вантажівок у черзі, хоча там рух транспортних засобів і не блокується.

Демченко пояснив, що це зумовлено тим, що водії обирають для себе оптимальний шлях перетину кордону, адже інші контрольні пропускні пункти заблоковано.

Станом на ранок на пункті пропуску "Краківець у черзі перебуває понад 800 вантажівок, — додав він. Поширити

Блокування кордону України

Польські фермери 9 лютого знову заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною.

І власне дії учасників цієї акції направлені на блокування руху для вантажних транспортних засобів, що зараз ми повністю відчуваємо, бо фактично одиниці вантажівок перетинають кордон, — повідомив Демченко. Поширити

Водночас на пункті пропуску «Шегині» польські фермери не пропускають не лише вантажний транспорт, а й легковий та автобуси.

Речник уточнив, що блокування кордону може продовжуватися до початку березня.