Поляки заблокували один з КПП на кордоні з Україною

Польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині".

Що відомо про блокаду пункту пропуску "Медика — Шегині"

Як повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".

Близько 10:10 про це українським прикордонникам повідомили польські колеги.

Рух блокують близько 100 осіб та близько 50 транспортних засобів. Через ці дії руху вантажівок, легкових автівок та автобусів на виїзд з Республіки Польща та на вʼїзд в РП на даний час не здійснюється. Сподіваємося, що ситуація зміниться якнайшвидше і окремі категорії транспорту все ж почнуть пропускати, — розповів Демченко. Поширити

За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.

Він додав, що за інформацією від польських колег, то також мають заблокуватися або розпочатися дії з блокування ще двох напрямків — це "Угринів" та Устилуг.

Але ці дії начебто мають відбутися з 12 лютого. По інших напрямках офіційного підтвердження від польських колег ми не маємо, — зазначив він. Андрій Демченко Речник Держприкордонслужби

Що відомо про блокаду українського кордону

6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.

17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС.