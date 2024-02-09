Поляки заблокували один з КПП на кордоні з Україною

Польські фермери розпочали анонсовану блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною – "Медика - Шегині".
Що відомо про блокаду пункту пропуску "Медика — Шегині"
Як повідомив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, дії польських фермерів по блокуванню руху транспортних засобів розпочалися перед пунктом пропуску "Медика", що навпроти українського "Шегині".
Близько 10:10 про це українським прикордонникам повідомили польські колеги.
За словами Демченка, на інших напрямках, де 9 лютого також планувалося блокування руху, а це напрямки пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська" рух транспортних засобів на даний час відбувається, про початок блокування інформації від польської сторони ще не надходило.
Він додав, що за інформацією від польських колег, то також мають заблокуватися або розпочатися дії з блокування ще двох напрямків — це "Угринів" та Устилуг.
Що відомо про блокаду українського кордону
6 листопада минулого року польські перевізники розпочали страйки на кордоні з Україною. Польські протестувальники вимагали повернути систему пропусків для українських перевізників.
17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною. В рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.
31 січня Єврокомісія рекомендувала продовжити скасування імпортних мит для сільськогосподарських товарів з України на 2024 рік. Польські фермери відразу заявили, що не підтримують дій ЄС.
Польські фермери анонсували протести на кордоні з Україною на 9 лютого. Першим протестувальники хочуть заблокувати КПП "Дорогуськ — Ягодин".
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