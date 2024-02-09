Поляки заблокировали один из КПП на границе с Украиной

Польские фермеры начали анонсированную блокаду одного из пунктов пропуска на границе с Украиной – "Медика – Шегини".

Что известно о блокаде пункта пропуска "Медика - Шегини"

Как сообщил спикер Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко, действия польских фермеров по блокированию движения транспортных средств начались перед пунктом пропуска "Медика", напротив украинского "Шегини".

Около 10.10 об этом украинским пограничникам сообщили польские коллеги.

Движение блокируют около 100 человек и около 50 транспортных средств. Из-за этих действий движение грузовиков, легковых автомобилей и автобусов на выезд из Республики Польша и на въезд в РП в настоящее время не осуществляется. Надеемся, что ситуация изменится как можно быстрее и отдельные категории транспорта все же начнут пропускать, – рассказал Демченко. Поделиться

По словам Демченко, по другим направлениям, где 9 февраля также планировалось блокирование движения, а это направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" движение транспортных средств в настоящее время происходит, о начале блокирования информации от польской стороны еще не поступало.

Он добавил, что по информации от польских коллег, также должны заблокироваться или начаться действия по блокированию еще двух направлений — это "Угринов" и Устилуг.

Но эти действия якобы должны произойти с 12 февраля. По другим направлениям официального подтверждения от польских коллег у нас нет, — отметил он. Андрей Демченко Спикер Госпогранслужбы

Что известно о блокаде украинской границы

6 ноября прошлого года польские перевозчики начали забастовки на границе с Украиной. Польские протестующие потребовали вернуть систему пропусков для украинских перевозчиков.

17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной. В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

31 января Еврокомиссия рекомендовала продолжить отмену импортных пошлин для сельскохозяйственных товаров из Украины на 2024 год. Польские фермеры сразу заявили, что не поддерживают действия ЕС.