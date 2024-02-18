Страйк польських фермерів. Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» заблоковано
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Страйк польських фермерів. Рух вантажівок через пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ» заблоковано

Державна митна служба України
Кордон
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Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту на даному пункту пропуску станом на цю пору не підтвреджена. Проте рух вантажівок перекрито.

Польські фермери заблокували пункт пропуску «Ягодин — Дорогуськ»

Cтрайк фермерів Польщі на кордоні з Україною посилився.

Про це Державна митна служба повідомила у Facebook.

На автомобільному напрямку сполучення з 9:00 за київським часом рух вантажівок в обидві сторони повністю заблоковано польськими фермерами, які проводять на підʼїзних шляхах перед Дорогуськом масштабну акцію протесту. Всупереч обіцянкам мітингувальників пропускати швидкопсувні, небезпечні чи гуманітарні вантажі, з того часу кордон не перетнув жоден ваговоз.

Пропуск рейсових автобусів здійснюється у звичному порядку, без черг.

Анонсована напередодні участь фермерів інших європейських країн у польській акції протесту станом на цю пору жодним каналом комунікацій, в тому числі даними з відкритих публічних джерел — не підтверджується.

З 15:30 по 17:30 год на залізничній станції «Дорогуськ» протестувальники намагались блокувати залізничні колії, втім поліція Республіки Польща цьому завадила. На даний час рух поїздів відбувається у штатному режимі.

Враховуйте цю інформацію під час планування маршрутів доставки вантажів. Про зміни в оперативній ситуації інформуватимемо додатково, — йдеться у повідомленні.

Польські фермери посилюють страйк на кордоні з Україною

У цю неділю страйкарі повністю перекриють один з пунктів пропуску в обох напрямках.

Про це Державна митна служба України повідомляє у Facebook.

За попередньою інформацією польської сторони, через страйк місцевих фермерів у пункті пропуску “Ягодин — Дорогуськ” буде заблоковано рух вантажних автомобілів в обох напрямках.

Очікується повне блокування руху для вантажних транспортних засобів в обох напрямках. Для цього до польсько-українського кордону прямують фермери з Німеччини, Бельгії, Нідерландів та Франції, які мають намір взяти участь у масштабній акції протесту.

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