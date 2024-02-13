20 лютого польські фермери планують заблокувати усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Новий страйк польських фермерів

Профспілка польських фермерів «Солідарність» повідомила, що йдеться не лише про прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів.

9 лютого «Солідарність» вже оголосила 30-денний загальний страйк аграріїв. Фермери протестують проти нібито неконтрольованого надходження товарів з України, імпортованих до Польщі.

Тому 20 лютого, в рамках 30-денного загального страйку фермерів, ми оголошуємо, що всі протестні дії будуть зосереджені на повній блокаді всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та акціях протесту на місцях, — заявили в «Солідарності». Поширити

Профспілки попереджають, що будуть заблоковані не тільки прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Протестувальники закликають громадськість підтримати свою акцію. Вони аргументують свої дії тим, що вони спрямовані на «забезпечення продовольчої безпеки країни».

Страйки на кордоні України

Протести фермерів тривають вже багато тижнів не лише в Польщі, але й по всій Європі.

Виробники виступають не лише проти неконтрольованого продовольства з України, але й проти правил ЄС, пов'язаних з Європейським зеленим курсом.

11 лютого польські фермери висипали частину зерна на дорогу з трьох українських вантажівок перед пунктом перетину польсько-українського кордону "Ягодин – Дорогуськ".