Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський вибачився від імені польських фермерів за те, що вони розсипали українське зерно перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 11 лютого.

Міністр сільського господарства Польщі вибачився за розсипане зерно

Сєкерський зазначив, що вважає інцидент не правильною формою протесту, а фермери “не стримали своїх емоцій”.

Він закликав пам’ятати, що вони “перебувають у дуже складній економічній ситуації”.

Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгового обміну, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків. Поширити

Водночас він зазнчив, що представники української влади також “не стрималися“.

Форми виступу заступника міністра економіки, а раніше мера Львова були надто різкими. Інші українські політики теж надто емоційно надавали інформацію. Поширити

Польські фермери розсипали зерно на кордоні з Україною

11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно.

За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив цей інцидент, назвавши його неприпустимим.

Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці доводиться, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності. Дмитро Кулеба Очільник МЗС України

The spoiling of Ukrainian grain on the Polish border is unacceptable. Any farmer should know how much hard work it takes to produce grain, especially during wartime. For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations, the perpetrators of this provocation must be held to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2024

Нагадаємо, що польські фермери 9 лютого оголосили про загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.