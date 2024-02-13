Польський міністр вибачився за розсипане фермерами зерно на кордоні
Категорія
Політика
Дата публікації

Польський міністр вибачився за розсипане фермерами зерно на кордоні

Чеслав Сєкерський
Джерело:  Уряд Польщі

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський вибачився від імені польських фермерів за те, що вони розсипали українське зерно перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 11 лютого.

Міністр сільського господарства Польщі вибачився за розсипане зерно

Сєкерський зазначив, що вважає інцидент не правильною формою протесту, а фермери “не стримали своїх емоцій”.

Він закликав пам’ятати, що вони “перебувають у дуже складній економічній ситуації”.

Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий вчинок відчаю та прошу з розумінням ставитися до їх надзвичайно важкої ситуації. Ми ведемо технічні переговори з Міністерством сільського господарства України, під час яких хочемо визначити умови торгового обміну, які б обмежили надходження товарів, які порушують стабільність агропродовольчих ринків.

Водночас він зазнчив, що представники української влади також “не стрималися“.

Форми виступу заступника міністра економіки, а раніше мера Львова були надто різкими. Інші українські політики теж надто емоційно надавали інформацію.

Польські фермери розсипали зерно на кордоні з Україною

11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно.

За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив цей інцидент, назвавши його неприпустимим.

Будь-який хлібороб повинен знати, скільки праці доводиться, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винуватці цієї провокації мають бути притягнуті до відповідальності.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Очільник МЗС України

Нагадаємо, що польські фермери 9 лютого оголосили про загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

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