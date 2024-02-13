Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Сєкерський вибачився від імені польських фермерів за те, що вони розсипали українське зерно перед пунктом пропуску "Ягодин-Дорогуськ" 11 лютого.
Міністр сільського господарства Польщі вибачився за розсипане зерно
Сєкерський зазначив, що вважає інцидент не правильною формою протесту, а фермери “не стримали своїх емоцій”.
Він закликав пам’ятати, що вони “перебувають у дуже складній економічній ситуації”.
Водночас він зазнчив, що представники української влади також “не стрималися“.
Польські фермери розсипали зерно на кордоні з Україною
11 лютого польські фермери перед пунктом пропуску "Ягодин — Дорогуськ" відкрили українські фури і висипали з них зерно.
За даними поліції, фермери зірвали митні пломби з трьох вантажівок, які їхали з України у Литву.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засудив цей інцидент, назвавши його неприпустимим.
Нагадаємо, що польські фермери 9 лютого оголосили про загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.
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