Польский министр принес извинения за рассыпанное фермерами зерно на границе
Категория
Политика
Дата публикации

Польский министр принес извинения за рассыпанное фермерами зерно на границе

Чеслав Секерский
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Источник:  Правительство Польши

Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения от имени польских фермеров за то, что они рассыпали украинское зерно перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" 11 февраля.

Министр сельского хозяйства Польши принес извинения за рассыпанное зерно

Секерский отметил, что считает инцидент не правильной формой протеста, а фермеры "не сдержали своих эмоций".

Он призвал помнить, что они "находятся в очень сложной экономической ситуации".

От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжелой ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торгового обмена, ограничивающие поступление товаров, нарушающих стабильность агропродовольственных рынков.

В то же время он отметил, что представители украинской власти также "не сдержались".

Формы выступления замминистра экономики, а ранее мэра Львова были слишком резкими. Другие украинские политики тоже слишком эмоционально предоставляли информацию.

Польские фермеры рассыпали зерно на границе с Украиной

11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно.

По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба осудил этот инцидент, назвав его недопустимым.

Любой хлебороб должен знать, сколько труда приходится, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время. Ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности.

Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба

Глава МИД Украины

Напомним, что польские фермеры 9 февраля объявили об общенациональной забастовке. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.

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