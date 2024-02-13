Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения от имени польских фермеров за то, что они рассыпали украинское зерно перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" 11 февраля.

Министр сельского хозяйства Польши принес извинения за рассыпанное зерно

Секерский отметил, что считает инцидент не правильной формой протеста, а фермеры "не сдержали своих эмоций".

Он призвал помнить, что они "находятся в очень сложной экономической ситуации".

От имени польских фермеров я прошу прощения за такой поступок отчаяния и прошу с пониманием относиться к их чрезвычайно тяжелой ситуации. Мы ведем технические переговоры с Министерством сельского хозяйства Украины, во время которых хотим определить условия торгового обмена, ограничивающие поступление товаров, нарушающих стабильность агропродовольственных рынков. Поделиться

В то же время он отметил, что представители украинской власти также "не сдержались".

Формы выступления замминистра экономики, а ранее мэра Львова были слишком резкими. Другие украинские политики тоже слишком эмоционально предоставляли информацию. Поделиться

Польские фермеры рассыпали зерно на границе с Украиной

11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно.

По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба осудил этот инцидент, назвав его недопустимым.

Любой хлебороб должен знать, сколько труда приходится, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время. Ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности. Дмитрий Кулеба Глава МИД Украины

The spoiling of Ukrainian grain on the Polish border is unacceptable. Any farmer should know how much hard work it takes to produce grain, especially during wartime. For the sake of friendly Ukrainian-Polish relations, the perpetrators of this provocation must be held to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 12, 2024

Напомним, что польские фермеры 9 февраля объявили об общенациональной забастовке. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.