Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский принес извинения от имени польских фермеров за то, что они рассыпали украинское зерно перед пунктом пропуска "Ягодин-Дорогуск" 11 февраля.
Министр сельского хозяйства Польши принес извинения за рассыпанное зерно
Секерский отметил, что считает инцидент не правильной формой протеста, а фермеры "не сдержали своих эмоций".
Он призвал помнить, что они "находятся в очень сложной экономической ситуации".
В то же время он отметил, что представители украинской власти также "не сдержались".
Польские фермеры рассыпали зерно на границе с Украиной
11 февраля польские фермеры перед пунктом пропуска "Ягодин — Дорогуск" открыли украинские фуры и высыпали из них зерно.
По данным полиции, фермеры сорвали таможенные пломбы с трех грузовиков, ехавших из Украины в Литву.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба осудил этот инцидент, назвав его недопустимым.
Напомним, что польские фермеры 9 февраля объявили об общенациональной забастовке. Акция протеста продлится, по меньшей мере, до 10 марта.
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