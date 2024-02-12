Польские фермеры начали протест еще на двух КПП и заблокировали "Шегини"

Польские фермеры ограничили движение по автодорогам, ведущим через пункты пропуска «Зосин — Устилуг» и «Долгобычев — Угринов» и снова заблокировали «Шегини».

Что известно о протесте еще на двух пунктах пропуска на границе с Украиной

По информации польских пограничников, сегодня в 10.10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска «Зосин».

Протестующие хотят пропускать по три грузовых транспортных средства весом более 3,5 тонн в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также, по данным ГНСУ, около 10:00 почти 150 пикетчиков и 20 единиц сельхозтехники приступили к блокированию движения возле пункта пропуска «Долгобычев» . А движение грузовиков весом до 7,5 тонн ограничили — будут пропускать по два грузовых автомобиля в час в оба направления.

Польские фермеры также возобновили блокировку движения грузовых транспортных средств по направлению пунктов пропуска «Медика — Шегини». По имеющейся информации, они будут пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не распространяется, отмечает ГНСУ. Поделиться

Какая ситуация на границе Украины и Польши

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной — КПП "Шегини-Медика".

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики уже начинали забастовки на границе с Украиной. Но 17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной.