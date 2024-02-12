Польские фермеры начали протест еще на двух КПП и заблокировали "Шегини"
Категория
Украина
Дата публикации

Польские фермеры начали протест еще на двух КПП и заблокировали "Шегини"

ГПСУ
Граница
Читати українською

Польские фермеры ограничили движение по автодорогам, ведущим через пункты пропуска «Зосин — Устилуг» и «Долгобычев — Угринов» и снова заблокировали «Шегини».

Что известно о протесте еще на двух пунктах пропуска на границе с Украиной

По информации польских пограничников, сегодня в 10.10 начались акции протеста польских фермеров неподалеку от пункта пропуска «Зосин».

Протестующие хотят пропускать по три грузовых транспортных средства весом более 3,5 тонн в час. Легковые автомобили, автобусы, транспортные средства с гуманитарной помощью, а также транспортные средства до 3,5 тонн в обоих направлениях будут оформляться в обычном режиме.

Также, по данным ГНСУ, около 10:00 почти 150 пикетчиков и 20 единиц сельхозтехники приступили к блокированию движения возле пункта пропуска «Долгобычев» . А движение грузовиков весом до 7,5 тонн ограничили — будут пропускать по два грузовых автомобиля в час в оба направления.

Польские фермеры также возобновили блокировку движения грузовых транспортных средств по направлению пунктов пропуска «Медика — Шегини». По имеющейся информации, они будут пропускать по одному грузовику в час. На пропуск легкового автотранспорта и автобусов акция протеста не распространяется, отмечает ГНСУ.

Какая ситуация на границе Украины и Польши

9 февраля польские фермеры заблокировали три пункта пропуска на границе с Украиной, было затруднено движение грузовиков и поездов. Позже стало известно, что они разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной — КПП "Шегини-Медика".

Напомним, 6 ноября 2023 года польские перевозчики уже начинали забастовки на границе с Украиной. Но 17 января 2024 года польское правительство подписало соглашение с перевозчиками, чтобы разблокировать границу с Украиной.

В рамках соглашения стороны договорились приостановить протесты на подъездах к трем пунктам пропуска на границе до 1 марта.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгерские фермеры снова протестуют на границе с Украиной
протест
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры хотят заблокировать еще два пункта пропуска с Украиной
Граница
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры напали на фуры с украинским зерном на границе
Протесты польських фермеров

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?