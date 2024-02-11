Польские фермеры напали на фуры с украинским зерном на границе
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Польские фермеры напали на фуры с украинским зерном на границе

Протесты польських фермеров
Читати українською
Источник:  online.ua

На трассе в районе пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" группа фермеров из Польши совершила нападение на фуры с украинским зерном.

Что происходит на польско-украинской границе

Отмечается, что польские фермеры в районе КПП "Дорогуск - Ягодин" совершают нападения на грузовики с украинским зерном, наносят повреждения фурам и высыпают зерно прямо на дорогу.

По словам украинских водителей, вооруженные болгарками польские фермеры режут замки и отсеки и высыпают зерно.

Взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люки. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. С каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонне три точно, – рассказывают очевидцы.

При этом на вопросы украинских водителей-перевозчиков, зачем польские фермеры нападают на фуры и портят зерно, они ответили грубой бранью и угрозами.

Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не предпринимала.

В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. На въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.

Новая волна протестов польских фермеров началась после того, как в конце января Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинный режим импорта из Украины и Молдовы.

Что известно о возобновлении протестов польских фермеров

Польские фермеры с 12 февраля планируют заблокировать для грузовых перевозок еще два пункта пропуска с Украиной – Устилуг и Угринов.

Заблокированными остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

По состоянию на утро 11 февраля:

  • напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают около 700 грузовых транспортных средств.

  • в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" где-то 400 грузовиков.

  • напротив "Шегини" ожидают в направлении въезда в Украину около 240 грузовиков.

  • в направлении пункта пропуска "Краковец" в ожидании находятся более тысячи грузовиков.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Словацкие фермеры готовы присоединиться к протестам коллег в ЕС
Словакия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Венгерские фермеры снова протестуют на границе с Украиной
протест
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Польские фермеры хотят заблокировать еще два пункта пропуска с Украиной
Граница

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?