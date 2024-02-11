На трассе в районе пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" группа фермеров из Польши совершила нападение на фуры с украинским зерном.

Что происходит на польско-украинской границе

Отмечается, что польские фермеры в районе КПП "Дорогуск - Ягодин" совершают нападения на грузовики с украинским зерном, наносят повреждения фурам и высыпают зерно прямо на дорогу.

По словам украинских водителей, вооруженные болгарками польские фермеры режут замки и отсеки и высыпают зерно.

Взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люки. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. С каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонне три точно, – рассказывают очевидцы. Поделиться

При этом на вопросы украинских водителей-перевозчиков, зачем польские фермеры нападают на фуры и портят зерно, они ответили грубой бранью и угрозами.

Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не предпринимала.

В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. На въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.

Новая волна протестов польских фермеров началась после того, как в конце января Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинный режим импорта из Украины и Молдовы.

Что известно о возобновлении протестов польских фермеров

Польские фермеры с 12 февраля планируют заблокировать для грузовых перевозок еще два пункта пропуска с Украиной – Устилуг и Угринов.

Заблокированными остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

По состоянию на утро 11 февраля: