На трассе в районе пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин" группа фермеров из Польши совершила нападение на фуры с украинским зерном.
Что происходит на польско-украинской границе
Отмечается, что польские фермеры в районе КПП "Дорогуск - Ягодин" совершают нападения на грузовики с украинским зерном, наносят повреждения фурам и высыпают зерно прямо на дорогу.
По словам украинских водителей, вооруженные болгарками польские фермеры режут замки и отсеки и высыпают зерно.
При этом на вопросы украинских водителей-перевозчиков, зачем польские фермеры нападают на фуры и портят зерно, они ответили грубой бранью и угрозами.
Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не предпринимала.
В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. На въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.
Новая волна протестов польских фермеров началась после того, как в конце января Еврокомиссия предложила продлить на год беспошлинный режим импорта из Украины и Молдовы.
Что известно о возобновлении протестов польских фермеров
Польские фермеры с 12 февраля планируют заблокировать для грузовых перевозок еще два пункта пропуска с Украиной – Устилуг и Угринов.
Заблокированными остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".
По состоянию на утро 11 февраля:
напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают около 700 грузовых транспортных средств.
в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" где-то 400 грузовиков.
напротив "Шегини" ожидают в направлении въезда в Украину около 240 грузовиков.
в направлении пункта пропуска "Краковец" в ожидании находятся более тысячи грузовиков.
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