На трасі в районі пункту пропуску "Дорогуськ – Ягодин" група фермерів з Польщі здійснила напад на фури з українським зерном.

Що відбувається на польсько-українському кордоні

Зазначається, що польські фермери в районі КПП "Дорогуськ – Ягодин" здійснюють напади на вантажівки з українським зерном, завдають пошкоджень фурам та висипають зерно прямо на дорогу.

За словами українських водіїв, озброєні болгарками польські фермери ріжуть замки та відсіки і висипають зерно.

Взяли болгарку на батарейці. І хотіли просто вирізати люка. Зірвали пломбу. І висипали пшеницю. З кожного самохода, як мінімум, висипалось десь напевно по тонни три точно, - розповідають очевидці. Поширити

При цьому на питання українських водіїв-перевізників, нащо польські фермери нападають на фури та псують зерно, ті відповіли грубою лайкою та погрозами.

Водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Хоча винуватців навіть було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.

Наразі перед пунктом пропуску в черзі простоюють 650 фур. На виїзд у бік України поляки оформляють декілька машин на годину. Натомість на в’їзд до Польщі поляки фактично не пропускають вантажівки.

Нова хвиля протестів польських фермерів розпочалася після того, як наприкінці січня Єврокомісія запропонувала продовжити на рік безмитний режим для імпорту з України та Молдови.

Що відомо про поновлення протестів польських фермерів

Польські фермери з 12 лютого планують заблокувати для вантажних перевезень ще два пункти пропуску з Україною – “Устилуг” і “Угринів”.

Заблокованими наразі залишаються напрямки пунктів пропуску “Ягодин” і “Рава -Руська”.

Станом на ранок 11 лютого: