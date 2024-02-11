Польські фермери хочуть заблокувати ще два пункти пропуску з Україною

Польські фермери з 12 лютого планують заблокувати для вантажних перевезень ще два пункти пропуску з Україною – “Устилуг” і “Угринів”.
Польські фермери хочуть заблокувати ПП “Устилуг” та “Угринів”
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що від 12 лютого польські фермери анонсували, що вони також блокуватимуть напрямки пунктів пропуску “Устилуг” і “Угринів”.
Він нагадав, що учасники акції не блокують рух для легкових автомобілів та пасажирських автобусів.
За словами речника, заблокованими наразі залишаються напрямки пунктів пропуску “Ягодин” і “Рава -Руська”.
Станом на ранок 11 лютого:
навпроти “Ягодина” на території Польщі в бік України в чергах очікують близько 700 вантажних транспортних засобів.
у напрямку пункту пропуску “Рава- Руська” десь 400 вантажівок.
навпроти “Шегині” очікують в напрямку в’їзду в Україну близько 240 вантажівок.
у напрямку пункту пропуску “Краківець” в очікуванні перебувають понад тисяча вантажівок.
Нагадаємо, що “Краківець” не заблокований і не блокувався, черга зумовлена блокуванням інших пунктів пропуску.
Водночас Демченко зауважив, що не зважаючи на те, що пункт пропуску “Шегині” був розблокований напередодні, учасники акції можуть поновити свої дії.
Блокада українського кордону
9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.
Організатори акції з незалежної профспілки фермерів «Солідарність» заявили, що блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.
Більше того, за даними Держмитслужби України, польські фермери також з 9 лютого планують блокувати пункт пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський», де відбувається перевантаження сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.
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