Польські фермери хочуть заблокувати ще два пункти пропуску з Україною

Польські фермери з 12 лютого планують заблокувати для вантажних перевезень ще два пункти пропуску з Україною – “Устилуг” і “Угринів”.

Польські фермери хочуть заблокувати ПП “Устилуг” та “Угринів”

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону повідомив, що від 12 лютого польські фермери анонсували, що вони також блокуватимуть напрямки пунктів пропуску “Устилуг” і “Угринів”.

Орієнтовно, десь о 10 годині можуть початися такі дії, але будемо сподіватися, що цього не станеться, хоча навряд. Андрій Демченко Речник Державної прикордонної служби

Він нагадав, що учасники акції не блокують рух для легкових автомобілів та пасажирських автобусів.

За словами речника, заблокованими наразі залишаються напрямки пунктів пропуску “Ягодин” і “Рава -Руська”.

Станом на ранок 11 лютого:

навпроти “Ягодина” на території Польщі в бік України в чергах очікують близько 700 вантажних транспортних засобів.

у напрямку пункту пропуску “Рава- Руська” десь 400 вантажівок.

навпроти “Шегині” очікують в напрямку в’їзду в Україну близько 240 вантажівок.

у напрямку пункту пропуску “Краківець” в очікуванні перебувають понад тисяча вантажівок.

Нагадаємо, що “Краківець” не заблокований і не блокувався, черга зумовлена блокуванням інших пунктів пропуску.

Водночас Демченко зауважив, що не зважаючи на те, що пункт пропуску “Шегині” був розблокований напередодні, учасники акції можуть поновити свої дії.

Блокада українського кордону

9 лютого польські фермери розпочали блокування доріг у Польщі та пунктів пропуску на польсько-українському кордоні.

Організатори акції з незалежної профспілки фермерів «Солідарність» заявили, що блокування доріг біля пунктів пропуску триватиме впродовж місяця, до 10 березня.

Більше того, за даними Держмитслужби України, польські фермери також з 9 лютого планують блокувати пункт пропуску «Хрубешув — Володимир-Волинський», де відбувається перевантаження сільськогосподарських товарів із залізничного на автомобільний транспорт.