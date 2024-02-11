Польские фермеры хотят заблокировать еще два пункта пропуска с Украиной

Польские фермеры с 12 февраля планируют заблокировать для грузовых перевозок еще два пункта пропуска с Украиной –"Устилуг" и "Угринов".

Польские фермеры хотят заблокировать ПП "Устилуг" и "Угринов"

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что с 12 февраля польские фермеры анонсировали, что они также будут блокировать направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".

Примерно где-то в 10 часов могут начаться такие действия, но будем надеяться, что этого не произойдет, хотя вряд ли. Андрей Демченко Спикер Государственной пограничной службы

Он напомнил, что участники акции не блокируют движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.

По словам спикера, заблокированными сейчас остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

По состоянию на утро 11 февраля:

напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают около 700 грузовых транспортных средств.

в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" где-то 400 грузовиков.

напротив "Шегини" ожидают в направлении въезда в Украину около 240 грузовиков.

в направлении пункта пропуска "Краковец" в ожидании находятся более тысячи грузовиков.

Напомним, что Краковец не заблокирован и не блокировался, очередь обусловлена блокировкой других пунктов пропуска.

В то же время Демченко отметил, что, несмотря на то, что пункт пропуска "Шегини" был разблокирован накануне, участники акции могут возобновить свои действия.

Блокада украинской границы

9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.

Организаторы акции по независимому профсоюзу фермеров «Солидарность» заявили, что блокировка дорог возле пунктов пропуска будет продолжаться в течение месяца, до 10 марта.

Более того, по данным Гостаможслужбы Украины, польские фермеры также с 9 февраля планируют блокировать пункт пропуска "Хрубешув - Владимир-Волынский", где происходит перегрузка сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт.