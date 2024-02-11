Польские фермеры хотят заблокировать еще два пункта пропуска с Украиной

Польские фермеры с 12 февраля планируют заблокировать для грузовых перевозок еще два пункта пропуска с Украиной –"Устилуг" и "Угринов".
Польские фермеры хотят заблокировать ПП "Устилуг" и "Угринов"
Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона сообщил, что с 12 февраля польские фермеры анонсировали, что они также будут блокировать направления пунктов пропуска "Устилуг" и "Угринов".
Он напомнил, что участники акции не блокируют движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов.
По словам спикера, заблокированными сейчас остаются направления пунктов пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".
По состоянию на утро 11 февраля:
напротив "Ягодина" на территории Польши в сторону Украины в очередях ожидают около 700 грузовых транспортных средств.
в направлении пункта пропуска "Рава-Русская" где-то 400 грузовиков.
напротив "Шегини" ожидают в направлении въезда в Украину около 240 грузовиков.
в направлении пункта пропуска "Краковец" в ожидании находятся более тысячи грузовиков.
Напомним, что Краковец не заблокирован и не блокировался, очередь обусловлена блокировкой других пунктов пропуска.
В то же время Демченко отметил, что, несмотря на то, что пункт пропуска "Шегини" был разблокирован накануне, участники акции могут возобновить свои действия.
Блокада украинской границы
9 февраля польские фермеры приступили к блокированию дорог в Польше и пунктам пропуска на польско-украинской границе.
Организаторы акции по независимому профсоюзу фермеров «Солидарность» заявили, что блокировка дорог возле пунктов пропуска будет продолжаться в течение месяца, до 10 марта.
Более того, по данным Гостаможслужбы Украины, польские фермеры также с 9 февраля планируют блокировать пункт пропуска "Хрубешув - Владимир-Волынский", где происходит перегрузка сельскохозяйственных товаров с железнодорожного на автомобильный транспорт.
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