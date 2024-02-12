Польські фермери почали протест ще на двох КПП та заблокували "Шегині"
Категорія
Україна
Дата публікації

Польські фермери почали протест ще на двох КПП та заблокували "Шегині"

ДПСУ
Кордон

Польські фермери обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Зосін — Устилуг» та «Долгобичув — Угринів» і знову заблокували «Шегині».

Що відомо про протест ще на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною

За інформацією польських прикордонників, сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін».

Протестувальники хочуть пропускати по три вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформляти у звичайному режимі.

Також, за даними ДПСУ, близько 10:00 майже 150 пікетувальників та 20 одиниць сільгосптехніки розпочали блокування руху біля пункту пропуску «Долгобичув». А рух вантажівок вагою до 7,5 тонни обмежили — пропускатимуть по два вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки.

Польські фермери також поновили блокування руху вантажних транспортних засобів на напрямку пунктів пропуску «Медика — Шегині». За наявною інформацією, вони пропускатимуть по одній вантажівці на годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту не поширюється, — зазначає ДПСУ.

Яка ситуація на кордоні України та Польщі

9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною — КПП "Шегині-Медика".

Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники вже розпочинали страйки на кордоні з Україною. Але 17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною.

У рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Угорські фермери знову протестують на кордоні з Україною
протести
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери хочуть заблокувати ще два пункти пропуску з Україною
Кордон
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Польські фермери напали на фури з українським зерном на кордоні
протести польських фермерів

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?