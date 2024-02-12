Польські фермери почали протест ще на двох КПП та заблокували "Шегині"

Польські фермери обмежили рух автодорогами, які ведуть через пункти пропуску «Зосін — Устилуг» та «Долгобичув — Угринів» і знову заблокували «Шегині».
Що відомо про протест ще на двох пунктах пропуску на кордоні з Україною
За інформацією польських прикордонників, сьогодні о 10:10 розпочались акції протесту польських фермерів неподалік від пункту пропуску «Зосін».
Протестувальники хочуть пропускати по три вантажні транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни на годину. Легкові автомобілі, автобуси, транспортні засоби з гуманітарною допомогою, а також транспортні засоби до 3,5 тонни в обох напрямках будуть оформляти у звичайному режимі.
Також, за даними ДПСУ, близько 10:00 майже 150 пікетувальників та 20 одиниць сільгосптехніки розпочали блокування руху біля пункту пропуску «Долгобичув». А рух вантажівок вагою до 7,5 тонни обмежили — пропускатимуть по два вантажні автомобілі на годину в обидва напрямки.
Яка ситуація на кордоні України та Польщі
9 лютого польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною, було ускладнено рух вантажівок та поїздів. Пізніше стало відомо, що вони розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною — КПП "Шегині-Медика".
Нагадаємо, 6 листопада 2023 року польські перевізники вже розпочинали страйки на кордоні з Україною. Але 17 січня 2024 року польський уряд підписав угоду з перевізниками, щоб розблокувати кордон з Україною.
У рамках угоди сторони домовилися призупинити протести на під'їздах до трьох пунктів пропуску на кордоні до 1 березня.
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