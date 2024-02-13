Прокуратура в Польше производства по делу о рассыпанном украинском зерне

Районная прокуратура города Хелм Люблинского воеводства начала следствие по факту высыпания зерна из украинских грузовиков перед переездом в Дорогуску.

В Польше отреагировали на дело о рассыпанном украинском зерне

Расследование начато по двум направлениям — уничтожение имущества и нарушение таможенной безопасности. В деле продолжаются процессуальные действия. Мы опрашиваем свидетелей, обеспечиваем мониторинг и документацию из этих трех грузовиков, — подчеркнула Кемпка. Поделиться

Следствие ведет районная прокуратура в Хелме. За совершенные действия грозит до пяти лет заключения.

Что происходит на польско-украинской границе

Отмечается, что польские фермеры в районе КПП "Дорогуск - Ягодин" совершили нападения на грузовики с украинским зерном, наносят повреждения фурам и высыпают зерно прямо на дорогу.

По словам украинских водителей, вооруженные болгарками польские фермеры режут замки и отсеки и высыпают зерно.

Взяли болгарку на батарейке. И хотели просто вырезать люки. Сорвали пломбу. И высыпали пшеницу. С каждого самохода, как минимум, высыпалось где-то наверное по тонне три точно, — рассказывают очевидцы. Поделиться

При этом на вопросы украинских водителей-перевозчиков, зачем польские фермеры нападают на фуры и портят зерно, они ответили грубой бранью и угрозами.

Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не предпринимала.

В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. На въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.