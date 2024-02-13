Прокуратура в Польше производства по делу о рассыпанном украинском зерне

Районная прокуратура города Хелм Люблинского воеводства начала следствие по факту высыпания зерна из украинских грузовиков перед переездом в Дорогуску.
В Польше отреагировали на дело о рассыпанном украинском зерне
Следствие ведет районная прокуратура в Хелме. За совершенные действия грозит до пяти лет заключения.
Что происходит на польско-украинской границе
Отмечается, что польские фермеры в районе КПП "Дорогуск - Ягодин" совершили нападения на грузовики с украинским зерном, наносят повреждения фурам и высыпают зерно прямо на дорогу.
По словам украинских водителей, вооруженные болгарками польские фермеры режут замки и отсеки и высыпают зерно.
При этом на вопросы украинских водителей-перевозчиков, зачем польские фермеры нападают на фуры и портят зерно, они ответили грубой бранью и угрозами.
Водители поврежденных машин сразу вызвали полицию. Хотя виновники даже были зафиксированы на видео, полиция никаких мер не предпринимала.
В настоящее время перед пунктом пропуска в очереди простаивают 650 фур. На выезд в сторону Украины поляки оформляют несколько машин в час. На въезд в Польшу поляки фактически не пропускают грузовики.
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