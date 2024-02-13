Прокуратура у Польщі провадження у справі щодо розсипаного українського зерна

Районна прокуратура міста Хелм Люблінського воєводства розпочала слідство за фактом висипання зерна з українських вантажівок перед переїздом у Дорогуську.
У Польщі відреагували на справу щодо розсипаного українського зерна
Слідство веде районна прокуратура у Хелмі. За скоєні дії загрожує до п'яти років ув’язнення.
Що відбувається на польсько-українському кордоні
Зазначається, що польські фермери в районі КПП "Дорогуськ — Ягодин" здійснили напади на вантажівки з українським зерном, завдають пошкоджень фурам та висипають зерно прямо на дорогу.
За словами українських водіїв, озброєні болгарками польські фермери ріжуть замки та відсіки і висипають зерно.
При цьому на питання українських водіїв-перевізників, нащо польські фермери нападають на фури та псують зерно, ті відповіли грубою лайкою та погрозами.
Водії пошкоджених машин одразу викликали поліцію. Хоча винуватців навіть було зафіксовано на відео, поліція жодних заходів не вживала.
Наразі перед пунктом пропуску в черзі простоюють 650 фур. На виїзд у бік України поляки оформляють декілька машин на годину. Натомість на в’їзд до Польщі поляки фактично не пропускають вантажівки.
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