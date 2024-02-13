20 февраля польские фермеры планируют заблокировать все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Новая забастовка польских фермеров

Профсоюз польских фермеров «Солидарность» сообщил, что речь идет не только о пограничных переходах, но и транспортных узлах и подъездах к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

9 февраля «Солидарность» уже объявила 30-дневную всеобщую забастовку аграриев. Фермеры протестуют против якобы неконтролируемого поступления товаров из Украины, импортируемых в Польшу.

Поэтому 20 февраля, в рамках 30-дневной всеобщей забастовки фермеров, мы объявляем, что все протестные действия будут сосредоточены на полной блокаде всех пограничных переходов между Польшей и Украиной и акциях протеста на местах, — заявили в «Солидарности». Поделиться

Профсоюзы предупреждают, что будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам.

Протестующие призывают общественность поддержать свою акцию. Они аргументируют свои действия тем, что они направлены на обеспечение продовольственной безопасности страны.

Забастовки на границе Украины

Протесты фермеров продолжаются уже много недель не только в Польше, но и по всей Европе.

Производители выступают не только против неконтролируемого продовольствия из Украины, но и против правил ЕС, связанных с Европейским зеленым курсом.

11 февраля польские фермеры высыпали часть зерна на дорогу из трех украинских грузовиков перед пунктом пересечения польско-украинской границы "Ягодин - Дорогуск".