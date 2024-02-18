Забастовка польских фермеров. Движение грузовиков через пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск» заблокировано

Анонсированное накануне участие фермеров других европейских стран в польской акции протеста на данном пункте пропуска по состоянию на данный момент не подтверждено. Однако движение грузовиков перекрыто.

Польские фермеры заблокировали пункт пропуска "Ягодин – Дорогуск"

Забастовка фермеров Польши на границе с Украиной усилилась.

Об этом Государственная таможенная служба сообщила в Facebook.

На автомобильном направлении сообщения с 9:00 по Киеву движение грузовиков в обе стороны полностью заблокировано польскими фермерами, которые проводят на подъездных путях перед Дорогуском масштабную акцию протеста. Вопреки обещаниям митингующих пропускать скоропортящиеся, опасные или гуманитарные грузы, с тех пор граница не пересекла ни один грузовик.

Пропуск рейсовых автобусов осуществляется в обычном порядке, без очередей.

Анонсированное накануне участие фермеров других европейских стран в польской акции протеста по состоянию на данный момент никаким каналом коммуникаций, в том числе данными из открытых публичных источников, не подтверждается.

С 15:30 по 17:30 на железнодорожной станции «Дорогуск» протестующие пытались блокировать железнодорожные пути, впрочем полиция Республики Польша этому помешала. В настоящее время движение поездов происходит в штатном режиме.

Учитывайте данную информацию при планировании маршрутов доставки грузов. Об изменениях в оперативной ситуации будем информировать дополнительно, — говорится в сообщении. Поделиться

Польские фермеры усиливают забастовку на границе с Украиной

В это воскресенье забастовщики полностью перекроют один из пунктов пропуска в обоих направлениях.

Об этом Государственная таможенная служба Украины сообщает в Facebook.

По предварительной информации польской стороны, из-за забастовки местных фермеров в пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" будет заблокировано движение грузовых автомобилей в обоих направлениях.

Ожидается полная блокировка движения для грузовых транспортных средств в обоих направлениях. Для этого к польско-украинской границе направляются фермеры из Германии, Бельгии, Нидерландов и Франции, которые намерены принять участие в масштабной акции протеста.