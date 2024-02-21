Блокада украинской границы. Зеленский пообещал "скорые шаги" правительства
Категория
Экономика
Дата публикации

Блокада украинской границы. Зеленский пообещал "скорые шаги" правительства

Владимир Зеленский
Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский после селекторной встречи с чиновниками заявил о предстоящих следующих шагах по блокаде со стороны Польши.

Зеленский провел селектор по блокаде границы с Польшей

Заседание селектора состоялось с чиновниками. В частности, на нем были вице-премьер Ольга Стефанишина, министр закондонных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, министр аграрной политики Николай Сольский.

Зеленский сообщил, что на селекторе подробно разобрали ситуацию и определили следующие шаги Украины. Они будут очень скоро.

Либерализация торговли с Европейским союзом должна продолжаться, и я благодарен четкой позиции Европейской комиссии. Должно быть прочным и наше единство ради общей безопасности и безопасности всех стран, которым грозит российская агрессия. Ситуативные интересы не имеют права ее поколебать, — отметил президент.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Зеленский добавил, что на селекторе обсуждалась ситуация на фронте.

Подробный доклад министра обороны Рустема Умерова по поставкам: боеприпасы, оружие, системы РЭБ, дроны. Подробный доклад Главкома Александра Сырского по ситуации по направлениям. Строительство ГУР МО и Службы внешней разведки, — заявил он

Президент отметил, что также чиновники обсудили ситуацию в регионах.

Ликвидация последствий российских ударов, помощь людям, дальнейшее развитие многоуровневой защиты критических объектов в прифронтовых и приграничных областях, — заявил Зеленский.

Какая ситуация на границе Украины и Польши

С ноября 2023 поляки периодически блокируют пункты пропуска на границе с Украиной. Польские перевозчики, а затем и фермеры с разной продолжительностью препятствуют движению грузовиков, требуя от своей власти и Евросоюза улучшения условий труда и преференций.

Они просят о запрете импорта сельскохозяйственной продукции из Украины, не соответствующей нормам ЕС, возвращении разрешительной системы для украинских перевозчиков, дотаций на удобрения, компенсации акциза на топливо, выплат субсидий и других требований, которые к Украине не имеют отношения.

20 февраля польские фермеры начали всеобщую забастовку по всей стране. К ним присоединилась Ассоциация охотников. Протестующие заблокировали шесть пунктов пропуска на границе с Украиной. Но вечером того же дня ослабили блокировку движения около трех пунктов пропуска.

В ответ украинские перевозчики заблокировали три пункта. Акция продлится до 15 марта или до разблокирования границ польскими митингующими.

Перевозчики говорят, что будут пускать польские грузовики с той задержкой, с которой поляки пропускают украинские.

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